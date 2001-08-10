Завершён капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице завершён капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал» Южно-Сахалинской ЦБС. Помещения полностью обновлены: заменены окна, полы и стены, закуплена новая мебель и современное оборудование, созданы яркие и функциональные экспозиции. Эти преобразования реализуются в рамках национального проекта «Семья», в частности федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря проекту библиотеки становятся не просто хранилищами книг, а современными центрами семейного досуга и культурного притяжения.
Библиотека «Книжный квартал» обслуживает более 2000 читателей – от дошкольников до пенсионеров. Для юных посетителей регулярно проходят экскурсии, библиотечные уроки, краеведческие часы, викторины, игровые программы и КВН.
Сегодня фонд библиотеки проходит ревизию и активное обновление. Многие книги поступают в дар от самих жителей. Как подчеркивает руководитель, современная библиотека – это не только бумажные книги, но и доступ к информации в любых форматах, в том числе через сайт учреждения, а также живое пространство для досуга, общения и получения новых знаний.
Особенно ярким событием станет открытие на детской площадке интерактивного «Сказочного царства». Уже сейчас идёт монтаж уникальной экспозиции, первая часть которой –«Избушка Бабы Яги» – появится к новогодним праздникам.
– Для нас было очень радостно, что мы попали в нацпроект. В итоге наша библиотека стала очень светлой и уютной. Наши постоянные читатели отмечают эти положительные изменения, — рассказала директор МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» Ольга Бородина.
В 2025 году в Южно-Сахалинске обновляются три библиотеки. Ремонт уже завершён в «Центре досуга» на ул. Украинской, а библиотека «Луговое» готовится к открытию.
Данные инициативы активно поддерживаются губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, что подчёркивает важную роль библиотек в укреплении семейных и общественных ценностей.
