От мыса Птичий до Шикотана: новая экспозиция в аэропорту Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной воздушной гавани региона открылась экспозиция «Художники» от музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Выставка объединила 21 работу десяти сахалинских авторов из губернаторского проекта «Художники Сахалинской области».
Проект запустили в 2022 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко для поддержки местных художников. За три года сформировалось сообщество из более чем 80 авторов. Летом этого года участники провели первый пленэр на перроне воздушной гавани.
На выставке — узнаваемые места Сахалина и Курил: мыс Птичий, который Игорь Буреев изобразил на рассвете, в полдень и вечером (три полотна), остров Шикотан (Валерия Тагиева), маяки Слепиковского и Анива. Авторы изобразили не только природу, но и жизнь региона — рыболовецкие суда, газовозы в морских портах, натюрморты с грибами и красными креветками. Виктория Трещёва написала героиню в айнском костюме с соболями.
Среди техник — классическая живопись маслом на холсте, акриловые работы, текстурная живопись с эпоксидной смолой (Виктория Ведьмакова). Валерия Тагиева представила курильские пейзажи на деревянных планшетах. Все произведения созданы в 2023–2025 годах.
В выставке участвуют десять авторов: Владимир Березовский, Алина Чистякова, Виктория Трещёва, Игорь Буреев, Елена Никифорова, Виктория Ведьмакова, Татьяна Гурнова, Ольга Маркелова, Наталья Дульцева и Валерия Тагиева.
«Многие гости региона впервые видят Сахалин в аэровокзале. Работы местных художников показывают остров уже на пороге. Каждые три месяца музей будет обновлять экспозицию», — рассказала Елена Старовойт, начальник отдела развития производственных систем и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».
Выставка расположена на втором этаже напротив зоны паспортного контроля. Открытие состоялось 7 ноября 2025 года.
