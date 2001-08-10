Музей книги Чехова приглашает на выставку «Мир через искусство»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале «СовременникЪ» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области открывается выставка «Мир через искусство», посвящённая 40-летию творческой деятельности сахалинских художников Виктора Михайловича и Натальи Викторовны Ковалевских. Экспозиция организована музеем книги Чехова в рамках стратегического проекта губернатора Валерия Лимаренко «Художники Сахалинской области».

На выставке будут представлены более 50 произведений живописи и графики, среди которых пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные композиции. В своих работах художники отражают уникальный образ островного мира, гармонию природы и человека, сочетая классические традиции русского реализма с современным художественным осмыслением.

Виктор Ковалевский известен мощным чувством пространства и формы, его морские пейзажи и жанровые сцены передают динамику и философское осмысление жизни. Наталья Ковалевская создаёт поэтичные, музыкально выстроенные композиции с особым вниманием к цвету и внутренней гармонии, превращая бытовые и природные мотивы в символы человеческого бытия.

«Мир через искусство» — это знакомство с творческим дуэтом, где мужская уверенность гармонично сочетается с женской лиричностью, аналитическая строгость — с эмоциональной мягкостью, а наблюдение за миром — с созерцанием!

Открытие выставки состоится 14 ноября в 18:00, выставочный зал «СовременникЪ» (ул. Ленина, 220). Экспозиция будет работать до 16 января.