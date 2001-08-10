Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальневосточной хоровой олимпиаде коллектив завоевал две золотые и одну серебряную медали в трех номинациях. В этом году престижное музыкальное состязание объединило около 2000 участников из разных городов России и Китая. Вернувшись, они поделились с журналистами своими впечатлениями от поездки.

- Мы так скучаем по этой неповторимой атмосфере! Кажется, прошло совсем немного времени, а нам уже так хочется вернуться туда снова, - рассказывают участницы хора «Кантилена» Стефания Шульга и Екатерина Кан. — Самые яркие воспоминания, конечно, связаны с выступлениями. Это было так волнительно, столько переживаний! И вот настал тот день, к которому мы так долго готовились. Когда мы закончили петь, гора с плеч упала. Когда ведущий объявил, что наш хор занял первое место… Мы просто прыгали от радости! Казалось, мы взрываем это место своей энергией!

Блистательные результаты «Кантилена» показала в трех номинациях: «Однородные хоры», «Духовная музыка» и «Взрослые вокальные ансамбли». Это стало результатом кропотливой работы, длившейся два с половиной месяца.

- Мы стали готовиться к выступлению еще до начала учебного года. Занимались несколько дней в неделю — это было непросто. Особо хочется отметить наших юных артистов. Пока их сверстники отдыхали, наши дети с энтузиазмом приходили на репетиции и трудились вместе со взрослыми. Им огромная благодарность! Валентина Алексеевна — наш главный источник силы. Она настоящий мастер, уделяет внимание каждой детали, каждой ноте, - рассказывает преподаватель хоровых дисциплин центральной детской музыкальной школы и участница ансамбля выпускников Елена Филатова.

Валентина Алексеевна Тутурова — основатель и бессменный руководитель хора «Кантилена». По ее словам, Дальневосточная хоровая олимпиада стала новой ступенькой в творческом развитии коллектива. Помимо выступлений ребята приняли участие в мастер-классах выдающихся музыкантов современности — профессора Саратовской консерватории Александра Занорина и заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Плешака.

- Эта поездка имеет огромное значение для ребят. Это не только творческий рост, но и формирование ответственности — перед коллективом, перед авторами, перед музыкой. Мы долго готовились, осваивали новую программу и это потребовало огромной самоотдачи от всех. Особенно ценно, что мы смогли показать себя и в классике, и в современных произведениях академического пения. Духовная музыка — это отдельное, очень важное для меня направление нашей работы. Я верю, что она помогает формировать в детях основополагающие человеческие качества, - рассказывает заслуженный работник культуры РФ Валентина Тутурова.

В этом году в рамках Дальневосточной хоровой олимпиады свою первую награду завоевал ансамбль выпускников хора «Кантилена». Не так давно он получил официальное название «Дольче» и сегодня объединяет одиннадцать учениц Валентины Алексеевны. Наравне с нынешними воспитанниками хора «Кантилена» они ведут активную концертную деятельность, в том числе и за пределами Сахалинской области. К примеру, в 2024 году на всероссийском хоровом фестивале-конкурсе «Радуга» взрослые и дети были удостоены диплома лауреата первой степени в категории «Однородные хоры». Специальным призом «Лучший концертмейстер» награждена Гузель Каргаполова, с хором «Кантилена» она работает уже более двадцати лет.

- Для меня каждый выход на сцену — это вызов и огромная ответственность. Я вкладываю максимум сил в подготовку, ведь знаю, что от моей игры зависит очень многое. Когда я чувствую, что сыграла чисто и коллектив справился, это невероятное облегчение и гордость. Я ощущаю, что внесла свой вклад в общий успех, и это для меня самое главное, - говорит Гузель Каргаполова.

- Возвращение в «Кантилену» - это для меня настоящее счастье. Я так долго мечтала о нашем воссоединении, и пять лет назад это стало реальностью. Мы можем проявить себя, увидеть других, почувствовать то самое прекрасное единение, которое так важно в жизни, - поделилась участница ансамбля выпускников Алина Синявская.

- Мне особенно дорого содружество нынешнего состава хора «Кантилена» и наших выпускников. Они учатся друг у друга, поддерживают, и в итоге получается такая большая, теплая хоровая семья. Это бесценно для их роста и расширения круга общения, - добавляет Валентина Тутурова.

Добавим, уже в следующем году хор «Кантилена» отметит свое 40-летие. Он является активным участником городских, областных, региональных и всероссийских проектов. Работал с разными именитыми коллективами и музыкантами. Участники хора выступали в составе сахалинской делегации детского хора России в Мариинском театре оперы и балета в Санкт-Петербурге, на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Сочи, в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном юбилею Сергея Прокофьева. Кроме этого, в творческой биографии хора немалое место занимает сотрудничество с композитором Евгением Крылатовым и «Ансамблем XXI век» под руководством Лижии О`Риордан.

Отметим, развитие культуры остается одним из приоритетных направлений работы губернатора Валерия Лимаренко. Позитивные изменения в этой сфере происходят в контексте общего курса на развитие и укрепление регионов страны, который последовательно реализуется под руководством президента Владимира Путина. Его внимание к вопросам культуры и поддержки творческих инициатив создает благоприятную почву для ярких преобразований.