Книга о компании «Фемко-Менеджмент» пополнила краеведческий фонд библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Церемония передачи в дар уникальной книги, посвящённой 20-летию судоходной компании «Фемко-Менеджмент» прошло 10 ноября в главной библиотеке островного региона. Три экземпляра юбилейного издания лично вручила директору СахОУНБ Елене Павловой представитель компании Александра Мелайнова.
Книга подробно рассказывает о периоде становления и развития компании, чья деятельность тесно связана с морской отраслью Сахалинской области. Издание богато иллюстрировано архивными и современными фотографиями, содержит авторские интервью с капитанами судов, воспоминания сотрудников и хронику важнейших событий двух десятилетий.
Это не просто корпоративная публикация, а ценный документ эпохи, отражающий вклад частного бизнеса в экономическую и социальную жизнь региона и вписывающий новую страницу в историю сахалинского судоходства.
После завершения библиотечной обработки экземпляры книги поступят в отдел краеведения и будут доступны читателям в режиме читального зала.
