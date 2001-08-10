Тихоокеанское
Судебные приставы Сахалина выдворили очередных нелегальных мигрантов
15:05, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Книга о компании «Фемко-Менеджмент» пополнила краеведческий фонд библиотеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония передачи в дар уникальной книги, посвящённой 20-летию судоходной компании «Фемко-Менеджмент» прошло 10 ноября в главной библиотеке островного региона. Три экземпляра юбилейного издания лично вручила директору СахОУНБ Елене Павловой представитель компании Александра Мелайнова.

Книга подробно рассказывает о периоде становления и развития компании, чья деятельность тесно связана с морской отраслью Сахалинской области. Издание богато иллюстрировано архивными и современными фотографиями, содержит авторские интервью с капитанами судов, воспоминания сотрудников и хронику важнейших событий двух десятилетий.

Это не просто корпоративная публикация, а ценный документ эпохи, отражающий вклад частного бизнеса в экономическую и социальную жизнь региона и вписывающий новую страницу в историю сахалинского судоходства.

После завершения библиотечной обработки экземпляры книги поступят в отдел краеведения и будут доступны читателям в режиме читального зала.

