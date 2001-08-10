Центр «Радуга» в Ново-Александровке: фольклор и традиции собирают семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ново-Александровке, на базе центра народной культуры «Радуга» развиваются клубные формирования по различным направлениям - хореографии, декоративно-прикладного искусства, вокала, театра. Здесь же на базе центра вырос народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Радостея», привлекая к изучению традиций как молодежь, так и взрослую аудиторию.

Любовь Позднякова — художественный руководитель центра культуры «Радуга» — с детства живет в традициях русских ценностей, изучает вокал, окончила Орловский институт культуры. В 2015 году приехала на Сахалин. Сегодня Любовь Позднякова не только администрирует различные процессы в «Радуге», но и руководит коллективом «Радостея».

- Наше учреждение играет огромную роль в налаживании культурного диалога со зрителем. Мы говорим на языке творчества со всеми — от мала до велика; несем культурно-просветительскую функцию. Результат ощущается в том, как зрители — жители города, родители, близкие и друзья участников — возвращаются снова и снова на наши культурные мероприятия, — говорит Любовь Позднякова.

В центре жизни дома культуры — не только музыка и репетиции, но и люди, которые нашли друг друга и стали семьей. В ансамбле девять лет назад познакомились Владимир и Светлана Ивановы. Сегодня муж выступает как аккомпаниатор, а супруга — вокалистка. Она — птицевод с 20-летним стажем, для которой музыка стала способом самореализации. Светлана рассказывает: у неё не было образования в сфере музыки, но было искреннее желание петь. В клуб ее привел добрый совет:

- Был такой период в жизни, когда я себя искала. Мне посоветовали попробовать исполнять народные песни, тогда еще был ансамбль «Калинушка». Меня прослушали, сказали: «Нам такие нужны».

Позже у Светланы и Владимира родился сын Назар, а в декрете появился новый проект, в котором они поучаствовали вместе с малышом. У них также есть старшая дочь Станислава — тоже вокалистка народного направления в школе искусств «Этнос». Семья уверена, что развивать фольклор сегодня — актуально как никогда, чтобы люди помнили свои корни и сохраняли память о самом важном.

Коллектив «Радостея» постоянный участник мероприятий городского и областного уровня, патриотических концертов и акций. В этом году ЦНК «Радуга», стал обладателем грантовой поддержки Министерства культуры Российской Федерации. На средства гранта ансамбль «Радостея» и ансамбль танца «Экзотика» представили этно‑спектакль «И на рассвете певчее солнце восходит...». Проект направлен на сохранение и развитие русской песенной и танцевальной традиции.

Подчеркнем, сфера культуры и искусства — один из приоритетов работы губернатора Валерия Лимаренко, который нацеливает на то, чтобы Южно-Сахалинск и регион в целом развивался в этом направлении.