В СахОУНБ открылась уникальная выставка одной картины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась уникальная выставка одной картины – «Розы» выдающегося советского и российского художника Гиви Михайловича Манткавы.
Эта работа, созданная в 2002 году, – одна из последних при жизни мастера. Она была подарена поэту Анне Сафоновой на день рождения и впервые представлена широкой публике в стенах СахОУНБ.
Гиви Манткава – заслуженный художник РСФСР, член Ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО, участник шести зональных выставок «Советский Дальний Восток», Всероссийских и международных экспозиций. Его работы хранятся в ведущих музеях России – от Красноярска до Хабаровска, – а также в частных коллекциях в Европе и Азии.
Особенностью выставки является интимный, камерный формат, позволяющий зрителю погрузиться не только в само полотно, но и в мир автора. Вокруг картины развернута литературно-музыкальная экспозиция: рядом – книги любимых поэтов художника (Важа-Пшавела, Марина Цветаева, Михаил Лермонтов, Николоз Бараташвили), сборники грузинской поэзии и виниловые записи итальянской оперы. Гиви Михайлович особенно ценил бельканто –Марию Каллас и Лучано Паваротти, а в последние годы его сердце покорила опера «Аида».
«То, что согревало душу гения. Те, кому могли быть подарены эти розы» — так звучит лейтмотив выставки.
Экспозиция будет работать до 7 декабря в фойе первого этажа СахОУНБ. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 10:04 Сегодня В СахОУНБ открылась уникальная выставка одной картины
- 09:27 Сегодня Фонд капремонта Сахалина напоминает: переоформляйте лицевой счёт после покупки квартиры
- 09:00 Сегодня «Сахалинские Акулы» в упорном матче уступили финалисту МХЛ
- 17:44 Вчера Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?