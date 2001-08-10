В СахОУНБ открылась уникальная выставка одной картины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась уникальная выставка одной картины – «Розы» выдающегося советского и российского художника Гиви Михайловича Манткавы.

Эта работа, созданная в 2002 году, – одна из последних при жизни мастера. Она была подарена поэту Анне Сафоновой на день рождения и впервые представлена широкой публике в стенах СахОУНБ.

Гиви Манткава – заслуженный художник РСФСР, член Ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО, участник шести зональных выставок «Советский Дальний Восток», Всероссийских и международных экспозиций. Его работы хранятся в ведущих музеях России – от Красноярска до Хабаровска, – а также в частных коллекциях в Европе и Азии.

Особенностью выставки является интимный, камерный формат, позволяющий зрителю погрузиться не только в само полотно, но и в мир автора. Вокруг картины развернута литературно-музыкальная экспозиция: рядом – книги любимых поэтов художника (Важа-Пшавела, Марина Цветаева, Михаил Лермонтов, Николоз Бараташвили), сборники грузинской поэзии и виниловые записи итальянской оперы. Гиви Михайлович особенно ценил бельканто –Марию Каллас и Лучано Паваротти, а в последние годы его сердце покорила опера «Аида».

«То, что согревало душу гения. Те, кому могли быть подарены эти розы» — так звучит лейтмотив выставки.

Экспозиция будет работать до 7 декабря в фойе первого этажа СахОУНБ. Вход свободный.