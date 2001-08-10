«Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня народного единства,3 ноября, Сахалинская областная универсальная научная библиотека в очередной раз превратилась в живое, дышащее культурное сердце острова. В течение четырёх часов все этажи библиотеки стали площадками для встреч, мастер-классов, лекций и концертов, объединивших под одной крышей людей разных возрастов, интересов и профессий.
Открывая вечер, директор СахОУНБ Елена Павлова подчеркнула, что традиционное участие библиотеки во Всероссийской акции не просто формальность, а глубокое осознание своей миссии.
– Для нас «Ночь искусств» –это возможность показать, что библиотека не только книги, но и пространство для диалога, творчества и единения. Мы стремимся создавать события, где каждый найдёт своё место: от малыша, который впервые шьёт тряпичную птичку, до взрослого, исследующего редкие рукописи XX века. Ведь именно в единстве культур – наша сила, и мы гордимся тем, что становимся его частью.
Особое внимание в программе Акции было уделено литературному и историческому наследию, которое стало основой для нескольких уникальных площадок. Например, на «Порох и перо. Литература военных лет», расположившаяся на цокольном этаже. Здесь гостей ждала выставка редких изданий 1941–1945 годов из фонда особо ценных документов, а также фотозона «На привале» с настоящей солдатской кашей – символом памяти о подвиге предков. Это был не просто экспонат, а живое напоминание о цене мира.
В зале им. А.П. Чехова развернулся настоящий праздник словесности. Там прошли презентация книги-альбома о художнике Николае Миллиоти, лекция об образе Александра Невского в искусстве и мастер-класс по изготовлению традиционной русской тряпичной игрушки – идеальное сочетание истории и рукоделия.
В Центре мобильного библиотечного обслуживания гостям предложили поучаствовать в интеллект-игре «Искусство сквозь страницы» и ознакомиться с книжной выставкой «В созвездии искусства», где можно было найти книги о самых разных жанрах, от классики до современной литературы.
В зале каталогов была представлена выставка рукописных документов XX века и проводился мастер-класс по линогравюре, позволяющий почувствовать себя художником эпохи модерна.
Библиотека не забыла и о тех, кто предпочитает цифровой мир и международные культурные связи. На третьем этаже гостей ждала площадка «Между прошлым и будущим»: здесь работали VR-пространство «Полное погружение», кибертурнир, электронные пазлы с шедеврами живописи и мастер-классы по росписи предметов быта.
В Информационном центре международного сотрудничества посетители услышали лекцию об изысканных аксессуарах стран Восточной Азии и поучаствовали в мастер-классе «Веер желаний», где участники могли написать свои пожелания китайскими иероглифами.
На втором этаже на площадке «Пространство визуальных идей» проходили мастер-классы по визуальному коду и литературной палитре, а также работала выставка рукописных документов.
Всего для гостей было доступно свыше 40 тематических площадок, разбитых на пять блоков. Программа была продумана так, чтобы каждый гость, вне зависимости от возраста и предпочтений, нашёл себе занятие по душе. Самые маленькие гости оценили игровую программу «Переключись на игру», семьи охотно присоединялись к творческой мастерской «Создай свою библиотеку» и слушали лекцию о туризме, а самые активные наслаждались историческими танцами и пробовали повторить сложные па.
Завершился вечер в конференц-зале яркой концертной программой «Вместе мы сила!», подготовленной по инициативе волонтёров культуры Добро.Центра СахОУНБ – именно их энтузиазм, талант и стремление к прекрасному подарили зрителям незабываемое музыкальное поздравление ко Дню народного единства.
Зрители услышали Наталью Непомнящую с песней «Люблю тебя, моя Россия», Анну Жилину с авторскими стихами и песнями о Южно-Сахалинске и дружбе, Ивана Раздобарина с патриотическими композициями «Сын России» и «Березовые сны», Александру Майер с казачьей песней «То не вечер»; Дарину Лисовскую с мощными номерами «Россия» и «Россия –это мы», Анатолия Баллу, исполнителя песен о Есенине и Сахалине, Анастасию Павлову, которая поразила публику своими вокальными данными и исполнением «Любовь настала», «Остаюсь» и «Сахалинское лето».
Кроме того, были представлены выступления коллективов корейского танца «Химанг» и студии восточного танца «Багира», а также ансамбль старшего поколения «Наши песни» с баянными аранжировками.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека благодарит всех гостей, партнёров и волонтёров за то, объединившись сделали эту ночь по-настоящему волшебной!
