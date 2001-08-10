Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает на концерт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна 15 ноября представляет концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 100-летию со дня рождения Бориса Александровича Чайковского.
Специальным гостем вечера станет один из ведущих кларнетистов России, известный московский солист — Игорь Фёдоров. Творчество музыканта охватывает репертуар от классики до джаза. В его исполнении и в сопровождении оркестра под дирижированием Тиграна Ахназаряна прозвучат два значимых произведения русской музыки XX века.
Публика услышит Концерт для кларнета с оркестром Бориса Чайковского — сочинение, в котором лиризм и глубина сочетаются с виртуозной партией солирующего инструмента. Также в программе — Камерная симфония № 4 Моисея Вайнберга, посвященная Борису Чайковскому. Оба произведения впервые будут исполнены на Сахалине.
Контрастной и яркой частью вечера станут знаменитые, полные жизни танцы из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, которые напомнят слушателям о бессмертной красоте его музыки.
Мероприятие состоится 15 ноября в концертном зале «Симфония» (Коммунистический проспект, 33). Начало в 18:00.
Билеты: доступны в онлайн-кассе по ссылке: https://sakhfilarmonia.ru/afisha/sobytie/1458
Справки по телефонам: 300-518, +7 962-416-36-89.
