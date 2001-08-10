Команды школ и колледжей сразились в «Квиз 360°» в СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вторая игра цикла интеллектуального турнира «Квиз 360°» прошла 30 октября. В соревновании приняли участие четыре команды: учащиеся южно-сахалинских школ №1, №22, №25 и сборная команда студентов колледжей.
Юные интеллектуалы погрузились в увлекательное состязание, охватывающее самые разные сферы знаний – от классической литературы и музыки до современных технологий, интернет-мемов и неожиданных логических задач.
Турнир включал семь раундов, в каждом из которых командам предстояло выполнить от 7 до 10 заданий. Участникам требовалась не только эрудиция, но и скорость реакции, умение работать в команде и находить нестандартные решения.
Особое внимание жюри уделило домашнему заданию: каждой команде нужно было придумать девиз или причалку, включающую название своей команды и слоган турнира «Квиз 360°». Яркие, остроумные и запоминающиеся выступления принесли участникам дополнительные баллы.
Победителем второй игры стала команда «Сковородочка» – сборная студентов колледжей. Второе место заняла команда «Огурцы» (СОШ №22), третье – «Легенда» (СОШ №25).
Следующая игра цикла состоится в ноябре – в ней смогут принять участие как прежние команды, так и новые участники.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:40 24 Октября Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
15:44 24 Октября Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Военнослужащие на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашников
- 13:48 Сегодня Операторы ЖКХ переходит в мессенджер MAX для быстрого решения коммунальных вопросов
- 13:07 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает на концерт
- 12:32 Сегодня Команды школ и колледжей сразились в «Квиз 360°» в СахОУНБ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?