Команды школ и колледжей сразились в «Квиз 360°» в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторая игра цикла интеллектуального турнира «Квиз 360°» прошла 30 октября. В соревновании приняли участие четыре команды: учащиеся южно-сахалинских школ №1, №22, №25 и сборная команда студентов колледжей.

Юные интеллектуалы погрузились в увлекательное состязание, охватывающее самые разные сферы знаний – от классической литературы и музыки до современных технологий, интернет-мемов и неожиданных логических задач.

Турнир включал семь раундов, в каждом из которых командам предстояло выполнить от 7 до 10 заданий. Участникам требовалась не только эрудиция, но и скорость реакции, умение работать в команде и находить нестандартные решения.

Особое внимание жюри уделило домашнему заданию: каждой команде нужно было придумать девиз или причалку, включающую название своей команды и слоган турнира «Квиз 360°». Яркие, остроумные и запоминающиеся выступления принесли участникам дополнительные баллы.

Победителем второй игры стала команда «Сковородочка» – сборная студентов колледжей. Второе место заняла команда «Огурцы» (СОШ №22), третье – «Легенда» (СОШ №25).

Следующая игра цикла состоится в ноябре – в ней смогут принять участие как прежние команды, так и новые участники.