Автор детских стихов презентовал сахалинцам новую книгу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские педагоги, молодые и будущие мамы познакомились с автором книги детских стихов «Пуговка барсука» Дмитрием Шульманом. Творческие встречи прошли в рамках проекта «Культурная столица», который в этом году взял курс на знакомство горожан с их талантливыми земляками.

Дмитрий Шульман более 18 лет жил и работал на Сахалине и долгое время занимался литературной деятельностью. Сейчас автор живет в Москве. Выйдя на заслуженный отдых, он смог полностью посвятить себя творчеству и начал издавать свои произведения. Среди них книги: «Боцман» и «Возвращение жизни». В первой - много рассказов про охоту, про жизнь, в том числе на Сахалине. Во второй книге — два фантастических рассказа.

Знаковым событием в биографии Дмитрия Шульмана стал выход в свет книги детских стихов о животных «Пуговка барсука». Это яркое, красочно иллюстрированное издание, которое позволяет детям не только увидеть изображение животного, но и прочитать о нем веселое и познавательное стихотворение.

- Я не случайно оказался здесь, потому что Сахалин для меня родной остров, который, в том числе, и стал вдохновением для написания стихов для детей. Они о животном мире, о птицах, о морских обитателях, потому что дети должны любить природу, познавать мир. Это всегда очень ценно и обязательно пригодится в жизни, - отметил Дмитрий Шульман.

Мероприятия с участием Дмитрия Шульмана были адресованы разным аудиториям, связанным с детским воспитанием и образованием. Так, состоялась встреча с учителями начальных классов, которые проявили живой интерес к тому, как через поэзию можно рассказать детям о повадках и особенностях животных. Отдельная встреча была организована для будущих мам и молодых родителей, где автор лично представил свою книгу, прокомментировал истории создания стихов и подарил экземпляры библиотекам города.

Встречи проходили в открытом формате, чтобы предоставить возможность пообщаться с писателем всем желающим – родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам и тем, кто интересуется современной детской литературой.

Общегородской проект «Культурная столица» ежегодно проводится департаментом культуры и туризма. Проект, направленный на поддержку и презентацию творческих сахалинцев, вызвал большой отклик у жителей города. Работа по знакомству горожан с известными земляками будет продолжена.