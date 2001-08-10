Праздник талантов «Поющие острова» собрали 254 юных звёзд из разных районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году он установил новый рекорд, собрав 254 юных участников из областного центра, Корсакова, Долинска, Макарова и других районов. По традиции, лучшие концертные номера были представлены на заключительном творческом вечере в Сахалинском международном театральном центре имени А. П. Чехова.

С приветственным словом к детям, родителям, педагогам и всем, кто участвовал в организации фестиваля, обратилась вице-мэр Елена Фёдорова.

– За каждым выступлением, за каждой творческой работой стоит огромный труд. Это труд ребёнка, который преодолел себя, и труд взрослых – родителей, учителей, наставников, – которые были рядом, поддерживали и верили. Вы – настоящие волшебники, помогающие этим талантам раскрыться. «Поющие острова» – это уже большая и дружная семья. Это праздник, где главное – не победа, а участие, где ценят уникальность каждого ребенка, – подчеркнула Елена Фёдорова.

Волнительный момент вечера – вручение специального приза мэра города Южно-Сахалинска. В этом году этой награды удостоена вокальная группа «Поющие непоседы» в составе учащихся коррекционной школы «Надежда» – Александра и Дмитрия Верхотуровых, Андрея Залесова и Игоря Земскова. Ребята впервые приняли участие в фестивале.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной части коррекционной школы «Надежда» Анастасия Шаповалова», коллектив «Поющие непоседы» сформировался в прошлом году. Сейчас дети учатся в 4 классе, о фестивале «Поющие острова» они слышали уже не раз. Как только открылся приём заявок, юные артисты приступили к подготовке. Большую поддержку им оказывали педагоги и родители. Раскрывать свои таланты и верить в себя мальчикам помогала воспитатель группы продленного дня Ольга Алексеевна Москальчук.

В итоге «Поющие непоседы» вышли на сцену, представив военно-патриотический номер «Шли солдаты на войну».

– Наши ребята — большие молодцы, они очень стараются, и для нас это действительно важно, — поделилась Анастасия Шаповалова. — Дети перестают бояться сцены, выходят, поют. Мы очень благодарны, что наш труд и, самое главное, огромный труд наших детей получил такую высокую оценку. Ведь каждое слово в песне для них - это преодоление. А их выступление, их смелость на сцене — вот настоящая, огромная победа для нас.

Специальные призы юным талантам также вручили представители министерства образования Сахалинской области, министерства социальной защиты. Церемонию награждения продолжила заместитель председателя Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова. С добрыми пожеланиями от имени архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Владыки Никанора к гостям праздника обратился иерей Алексей Шустин.

Отметим, официальная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоялась ранее. С полным списком лауреатов можно по ссылке.

В рамках гала-концерта с творческими номерами на сцену Чехов-центра вышли победительница фестиваля прошлых лет Мария Качайкина, а также юные звезды фестиваля этого года – коллективы «Аистята», «Друзья», «Карамельки», «Веселые ложкари», вокальный ансамбль ДШИ № 4, а также юные артисты Дарья Полковниченко, Сергей Обухов, Дамир Самедов, Екатерина Борисенко, Григорий Шабалдашов, София Прилуцкая, Марина Черноног, Иван Якибчук. Напомним, фестиваль объединил множество направлений. Работы в номинациях изобразительного и декоративно-прикладного творчества можно увидеть на выставке, открывшейся на втором этаже аэропорта Южно-Сахалинска. Она будет работать до начала ноября.

О том, как развивался фестиваль и какое значение он приобрел для детей рассказала Мария Азарскова, заместитель председателя жюри, представитель благотворительного фонда «Делай добро легко» (г. Санкт-Петербург).

– Фестиваль проводится уже много лет. Я помню, как в первый раз в нем участвовало всего 10 детей, и тогда это был просто конкурс талантов, без номинаций. Сегодня же фестиваль значительно вырос: у нас множество направлений и более двух сотен участников. Некоторые ребята буквально выросли на наших глазах, теперь они выезжают за пределы области и участвуют в международных конкурсах творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них этот мир, кажется, стал по-настоящему безграничным, – подчеркнула Мария Азарскова.

Завершил гала-концерт бессменный председатель жюри конкурса — победитель шоу «Голос. Дети», певец и композитор Данил Плужников. Его выступление стало ярким аккордом праздника.

Добавим, проведение фестиваля «Поющие острова» стало возможным благодаря системной работе по поддержке детского творчества в областном центре. Администрация Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко оказывают фестивалю всестороннюю поддержку как важной площадке для творческой самореализации ребят с ограниченными возможностями здоровья.