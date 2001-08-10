Мобильная выставка «Зал воинской славы» расскажет о героях и патриотах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие мобильной выставки «Зал воинской славы» –совместного проекта Центра «ВОИН» и известного писателя, публициста и военного историка Олега Роя – пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 ноября. Начало в 14:00.
Экспозиция посвящена защитникам Отечества – тем, кто с оружием в руках стоит на страже мира, и тем, кто сегодня передаёт боевые традиции новому поколению. Героями проекта стали инструкторы и сотрудники 21 регионального отделения Центра «ВОИН», принимавшие участие в специальной военной операции и других вооружённых конфликтах. Многие из них потомки фронтовиков, продолжатели дела своих отцов и наставников.
Особенность выставки – интерактивный формат: на каждом портрете размещён QR-код, сканировав который можно послушать авторское интервью с изображённым инструктором.
В видео он рассказывает о своём боевом пути, о том, как проходит подготовка курсантов, и о том, что для него значит быть патриотом.
Проект вдохновлён историческими фотографиями, письмами с фронта и подвигами советских и российских солдат, чьи имена увековечены в мемориалах воинской славы.
Выставка расположится в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до конца ноября.
