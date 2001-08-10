Музей книги А. П. Чехова приглашает на ночь искусств с квестами и мастер-классами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 ноября Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году мероприятие пройдёт сразу на четырёх площадках музея: в музее книги Чехова, музее медведя, арт-галерее «Художественная фабрика» и арт-пространстве «РОСТ». Гостей ждёт насыщенная программа, объединяющая искусство, историю, музыку, литературу и творчество.

В музее книги Чехова акция пройдет под темой «Чеховская Вселенная». Посетителей ждут иммерсивные экскурсии, литературные чтения, музыкально-танцевальные программы, показ фильма о семье Чеховых, лекции и встречи с исследователями. Особое внимание уделено детской и семейной аудитории: в течение вечера будут работать игровые и творческие станции, где юные участники смогут раскрасить панно, создать поделки из природных материалов и поучаствовать в познавательном квесте «По следам Чехова».

В музее медведя «Ночь искусств» пройдёт под девизом «В единстве культур – сила народа». Программа познакомит гостей с традициями и ремёслами народов России. Мастер-классы и интерактивные игры позволят узнать о символике, орнаментах и народных забавах, а также создать своими руками сувениры и игрушки по мотивам этнического искусства.

В арт-галерее «Художественная фабрика» состоится детская творческая программа с участием сахалинских художников, показом мультфильмов об искусстве и квестом по выставочным залам. Вечером галерея превратится в площадку арт-вечера «Пять чувств» — атмосферного события, сочетающего живопись, музыку, ароматерапию, прикладное творчество и перформанс. Гости смогут посетить мастер-классы по живописи и дизайну, авторские экскурсии, арома-бар, кофейную дегустацию и концерт флейтовой музыки.

В арт-пространстве «РОСТ» праздник начнётся днём: здесь откроется гаражная распродажа, пройдут авторская экскурсия и мастер-класс художницы Натальи Кирюхиной, а завершится вечер музыкальным выступлением и розыгрышем призов для гостей.

«Ночь искусств» в музее книги Чехова объединяет разные формы творчества и приглашает каждого прикоснуться к миру искусства в необычное вечернее время. Одна ночь подарит посетителям сотни впечатлений, вдохновение и новые культурные открытия.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте chekhov-book-museum.ru

МУЗЕЙ КНИГИ А. П. ЧЕХОВА, пр-т Мира, 104

Телефон: 43-65-09

Единый билет — 300 рублей.

МУЗЕЙ МЕДВЕДЯ, проспект Победы, 24

Телефон: 30-40-06

Единый билет — 300 рублей.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАБРИКА», ул. Ленина, 236а

Телефон: 30-10-45

Детская программа (17:00–19:30) – участие бесплатное по предварительной записи.

Арт-вечер «Пять чувств» (20:00-23:00) – 1000 рублей.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «РОСТ», ул. Ленина, 220

Вход свободный