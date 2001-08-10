Музей Чехова приглашает на выставку «Корабли моей мечты» Натальи Кирюхиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, приглашает на юбилейную персональную выставку одной из самых заметных художниц Сахалинского региона Натальи Сергеевны Кирюхиной, которой в этом году исполнилось 70 лет. В экспозиции будет представлено более 100 произведений — живописи и графики, охватывающих период 1980-х — 2025 годов.

«Корабли моей мечты» — это визуальное путешествие по Сахалину и Курильским островам, через которые проходит творческий путь художницы. От портового Холмска до отдалённых бухт Итурупа и Шикотана — каждая работа на выставке отражает момент её островной жизни и размышлений, света и ветра, воды и камня.

Название «Корабли моей мечты» символично: художница, как капитан своего пути, следует по волнам искусства и открытий, в непрерывном поиске, наблюдает, создаёт.

Наталья Сергеевна родилась 28 февраля 1955 года в городе Южно-Сахалинске. Окончила Хабаровский педагогический институт по художественно-графическому факультету.

В 1982 году вернулась на Сахалин и с тех пор живёт и работает здесь.

С 1989 года член Союза художников России, регулярно участвует в выставках России и за рубежом, является создательницей проекта «Музей медведя» в Южно-Сахалинске.

Её творчество объединяет графику и живопись, народные ремёсла, керамику и декоративное искусство, и всё это — часть её островной истории и вдохновения.

Церемония открытия пройдёт 31 октября в 17:30 в арт-пространстве «РОСТ» по адресу ул. Ленина, 220.

Справки по телефону: 8(4242)30-10-45