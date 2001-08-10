Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подвели итоги фестиваля-конкурса «Поющие острова». Мероприятие объединило детей и молодежь со всей Сахалинской области, чтобы выявить и поддержать новые таланты, а также подарить участникам с ограниченными возможностями здоровья яркие творческие впечатления. Одним из таких, например, стал мастер-класс известного артиста.

Председателем жюри конкурса выступил победитель шоу «Голос.Дети» Данил Плужников. Помимо судейства, он провел для участников творческое занятие, поделился профессиональными секретами и дал мотивацию каждому, кто мечтает о большой сцене.

— Я хорошо понимаю ребят, потому что когда-то сам был на месте слушателя, когда к нам приезжали известные артисты. Очень важно видеть рядом людей, которые добились успеха благодаря своему труду. Я надеюсь, что мне удаётся зажигать новые звезды в Сахалинской области. Для меня главный результат — это развитие и рост ребят, их желание двигаться вперёд. Каждый год я стараюсь делиться с ними своими мыслями, которые хотел бы передать им по-отечески, направить, чтобы они задумывались о важном, — отметил Данил Плужников.

Нарине Погосян, педагог дополнительного образования Дворца детско-юношеского творчества, работает с детьми, у которых есть ограничения по здоровью, уже больше 10 лет. Узнав о предстоящем событии, незамедлительно решила поучаствовать.

— Для меня большая честь общаться с таким человеком, как Данил Плужников. Его целеустремленность и успех заслуживают уважения – вся страна ценит, любит и уважает его. Мастер-класс был очень интересным и полезным. Данил подробно показал, как правильно развивать дыхание для вокала, а это ключевой момент в работе с детьми. Особенно ценно, что он начал занятие именно с техники дыхания и поделился новым упражнением, которое я обязательно буду использовать в своей педагогической практике, — рассказала Нарине Погосян.

Сразу после занятия с известным артистом во Дворце детского и юношеского творчества состоялась церемония награждения участников. В общей сложности выявлено 58 победителей в 7 номинациях.

— Обращаясь ко всем участникам хочу сказать: мы сегодня награждаем вас, но самые большие подарки получили организаторы, члены жюри и зрители. Вы подарили нам ваше творчество, ваши восхитительные работы и выступления. Огромное вам спасибо, — сказала Светлана Захарова, заместитель директора Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска. — Будьте такими, какие вы есть, развивайте и умножайте свои таланты. Мы всегда рядом.

Фестиваль «Поющие острова» продолжает свое движение, открывая новые имена и давая шанс каждому почувствовать себя частью большой творческой семьи. Жюри и организаторы уверены, что такие события не только способствуют развитию местного искусства, но и вдохновляют подрастающее поколение на покорение новых вершин.

Отметим, развитие творческой среды в областном центре — одно из приоритетных направлений работы администрации города и областного правительства по созданию условий для раскрытия талантов, творческого обмена и самореализации детей и молодежи.