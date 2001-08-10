В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа «Ночь искусств» Сахалинского областного краеведческого музея»
1 этаж, Фойе
16:00-17:00 Музыкально-игровая программа для детей «Играй, Сахалин» (Центральная детская библиотека им. А.А. Дёшина, г. Южно-Сахалиснк)
18:00 Открытие акции «Ночь искусств»
Выступления акустического дуэта «BEATSOUND» (вокал – Снежана Рогоза, гитара – Вячеслав Син) и вокалиста Максима Болдырева, участника группы Сахалин.ру и музыкальной лаборатории Трюм
Сквер музея
21:20 -22.00 Закрытие Акции. Выступление кавер-группы 777.BAND
22:00 Пиротехническое шоу
1 этаж, зал «Сахалинские корейцы»
19.00-20.00 Встреча с экспертом. Лекция кандидата исторических наук, исполняющего обязанности заместителя директора по научно-исследовательской работе и развитию Ю.И. Дин «Мы вместе: русские и корейцы на послевоенном Сахалине»
20:00-21:00 Встреча с экспертом. Лекция старшего научного сотрудника И.Б. Ким «Дикоросы в национальной кухне корейцев Сахалина»
1 этаж, зал «Древние культуры. Коренные народы»
16:00-21:00 Творческая площадка от Керамики Тончи. Роспись керамических фигурок
Стоимость: 500 рублей
16:00-21:00 Роспись шопперов
Стоимость: 1000 рублей
16:00-18:00 Творческая площадка «Ночная магия Сахалина: создаем 3D панно «Маяки» своими руками» (Центр цифрового образования «IT-Куб» МАОУ Лицей № 1, г. Южно-Сахалинск)
19:00-21:00 Творческая площадка «Узоры предков» (роспись деревянного браслета нивхским орнаментом с помощью акриловых красок)
Стоимость: 450 рублей
19:00 Тематическая экскурсия «Древние культуры. Коренные народы»
1 этаж, зал «Растительный и животный мир»
17:00-18:00; 19:00-21:00 Творческая площадка «Счастье на ладони». Объемное бумажное моделирование бабочки.
Стоимость: 200 рублей
17:00-18:00 Тематическая экскурсия «Мы с тобой одной крови»
19:00 Встреча с экспертом. Лекция таксидермиста С.Г. Удовенко «Таксидермия рыб: ремесло и искусство»
1 этаж, выставочный зал №3
17:00-18:00; 20:00-21:00 Творческая площадка «Свадебные мотивы» в технике шерстяная акварель
Стоимость: 350-500 рублей
19:00-20:00 Интеллектуальная игра «Свадьба пела и плясала»
Стоимость: 300 рублей (запись по телефону 55-78-10)
2 этаж
Фойе
17:00-18:00; 19:00-20:00 Творческая площадка «Магия красок» (роспись футболок)
Стоимость: 600-1000 рублей
20:00 Мастер-класс по созданию ароматных контейнерных SPA-свечей из натурального воска и аромомасла. Шоурум творческой студии ELLÍBERRY
(по предварительной записи 55-78-10)
Стоимость: 850 рублей
2 этаж, зал «Сахалинская область в первой половине ХХ века»
16:00-17:00 Встреча с ветераном ВОВ В.Н. Андреевым
2 этаж, зал «Сахалин в период каторги»
16.00, 17:00 Иммерсивная экскурсия «Кому на Сахалине жить хорошо?» в зале «Сахалин – каторжная колония»
2 этаж, зал «Сахалинская область в ХХ веке (1905-1945)»
20:00-21:00 Встреча с экспертом. Лекция научного сотрудника А.С. Дегтярь «На благо фронту: о походах сахалинских школьников и пионеров за дикоросами»
Цокольный этаж
Лекционный зал
19:00 Встреча с экспертом. Лекция кандидата исторических наук, главного научного сотрудника отдела истории В.В. Щеглова «Сахалин в судьбе Чеховых»
20:00-21:00 «Игры разума в темноте» (по предварительной записи 55-78-10)
Зал «История геологического развития»
17:00-18:00 Встреча с экспертом. Лекция старшего научного сотрудника А.В. Вертянкина «Насекомые российского Дальнего Востока»
19:00 Встреча с экспертом. Лекция заведующего естественнонаучным отделом Г.В. Матюшкова «Геологического прошлое острова Сахалин»
20:00 Встреча с экспертом. Лекция младшего научного сотрудника А.В. Зайцева «Дикие пчелы острова Сахалин»
22.00 Экскурсия «Палеонтологические коллекции рассказывают»
Стоимость: 450 рублей
Телефон для справок: 55-78-05, 55-78-10
В программе возможны изменения
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:32 21 Октября Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:41 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги фестиваля-конкурса «Поющие острова»
- 16:36 Вчера Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО
- 14:53 Вчера В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
- 12:58 Вчера Команды ведомств сразились за звание сильнейших в турнире «Динамо» по шахматам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?