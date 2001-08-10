Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2025
Сейчас 03:32
78,98|92,02
Пожарные Поронайска предотвратили крупный пожар в пятиэтажке
14:53, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»

В Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа «Ночь искусств» Сахалинского областного краеведческого музея»

1 этаж, Фойе

16:00-17:00 Музыкально-игровая программа для детей «Играй, Сахалин» (Центральная детская библиотека им. А.А. Дёшина, г. Южно-Сахалиснк)

18:00 Открытие акции «Ночь искусств»

Выступления акустического дуэта «BEATSOUND» (вокал – Снежана Рогоза, гитара – Вячеслав Син) и вокалиста Максима Болдырева, участника группы Сахалин.ру и музыкальной лаборатории Трюм

 

Сквер музея

21:20 -22.00 Закрытие Акции. Выступление кавер-группы 777.BAND

22:00 Пиротехническое шоу

 

1 этаж, зал «Сахалинские корейцы»

19.00-20.00 Встреча с экспертом. Лекция кандидата исторических наук, исполняющего обязанности заместителя директора по научно-исследовательской работе и развитию Ю.И. Дин «Мы вместе: русские и корейцы на послевоенном Сахалине»

20:00-21:00 Встреча с экспертом. Лекция старшего научного сотрудника И.Б. Ким «Дикоросы в национальной кухне корейцев Сахалина»

 

1 этаж, зал «Древние культуры. Коренные народы»

16:00-21:00 Творческая площадка от Керамики Тончи. Роспись керамических фигурок

Стоимость: 500 рублей

16:00-21:00 Роспись шопперов

Стоимость: 1000 рублей

16:00-18:00 Творческая площадка «Ночная магия Сахалина: создаем 3D панно «Маяки» своими руками» (Центр цифрового образования «IT-Куб» МАОУ Лицей № 1, г. Южно-Сахалинск)

19:00-21:00 Творческая площадка «Узоры предков» (роспись деревянного браслета нивхским орнаментом с помощью акриловых красок)

Стоимость: 450 рублей

19:00 Тематическая экскурсия «Древние культуры. Коренные народы»

 

1 этаж, зал «Растительный и животный мир»

17:00-18:00; 19:00-21:00 Творческая площадка «Счастье на ладони». Объемное бумажное моделирование бабочки.

Стоимость: 200 рублей

17:00-18:00 Тематическая экскурсия «Мы с тобой одной крови»

19:00 Встреча с экспертом. Лекция таксидермиста С.Г. Удовенко «Таксидермия рыб: ремесло и искусство»

 

1 этаж, выставочный зал №3

17:00-18:00; 20:00-21:00     Творческая площадка «Свадебные мотивы» в технике шерстяная акварель

Стоимость: 350-500 рублей

19:00-20:00 Интеллектуальная игра «Свадьба пела и плясала»

Стоимость: 300 рублей (запись по телефону 55-78-10)

 

2 этаж

Фойе

17:00-18:00; 19:00-20:00 Творческая площадка «Магия красок» (роспись футболок)

Стоимость: 600-1000 рублей

20:00 Мастер-класс по созданию ароматных контейнерных SPA-свечей из натурального воска и аромомасла. Шоурум творческой студии ELLÍBERRY

(по предварительной записи 55-78-10)

Стоимость: 850 рублей

 

2 этаж, зал «Сахалинская область в первой половине ХХ века»

16:00-17:00 Встреча с ветераном ВОВ В.Н. Андреевым

 

2 этаж, зал «Сахалин в период каторги»

16.00, 17:00 Иммерсивная экскурсия «Кому на Сахалине жить хорошо?» в зале «Сахалин – каторжная колония»

 

2 этаж, зал «Сахалинская область в ХХ веке (1905-1945)»

20:00-21:00 Встреча с экспертом. Лекция научного сотрудника А.С. Дегтярь «На благо фронту: о походах сахалинских школьников и пионеров за дикоросами»

 

Цокольный этаж

Лекционный зал

19:00 Встреча с экспертом. Лекция кандидата исторических наук, главного научного сотрудника отдела истории В.В. Щеглова «Сахалин в судьбе Чеховых»

20:00-21:00 «Игры разума в темноте» (по предварительной записи 55-78-10)

 

Зал «История геологического развития»

17:00-18:00 Встреча с экспертом. Лекция старшего научного сотрудника А.В. Вертянкина «Насекомые российского Дальнего Востока»

19:00 Встреча с экспертом. Лекция заведующего естественнонаучным отделом Г.В. Матюшкова «Геологического прошлое острова Сахалин»

20:00 Встреча с экспертом. Лекция младшего научного сотрудника А.В. Зайцева «Дикие пчелы острова Сахалин»

22.00 Экскурсия «Палеонтологические коллекции рассказывают»

Стоимость: 450 рублей

Телефон для справок: 55-78-05, 55-78-10

В программе возможны изменения

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?