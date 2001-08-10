Юбилейный вечер Ирины Левитес собрал читателей и музыкантов в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тёплая и вдохновляющая встреча с читателями, посвящённая 20-летнему юбилею творческой деятельности члена Союза писателей России, прозаика Ирины Даниэлевны Левитес, 21 октября прошла в главной островной библиотеке.

На вечере автор поделилась с аудиторией своим «витиеватым» путём в литературу, рассказала о правилах «охоты на солнечных зайчиков» и прочитала отрывки из своих повестей. Зрители узнали, как совмещаются писательское призвание и основная работа в Сахалинском базовом медицинском колледже – легко, с иронией, самоиронией и неизменной улыбкой.

За два десятилетия Ирина Левитес создала более 15 книг, большинство из которых проиллюстрированы ею самой. Автор является лауреатом главных премий журнала «Дальний Восток» и губернатора Сахалинской области, финалистом престижной премии имени Ивана Белкина (журнал «Знамя»). Она удостоена золотой медали имени Василия Шукшина. Рассказы писательницы переведены на сербский язык, а её повесть «Боричев Ток, 10» была представлена на читках в МХТ имени А.П. Чехова.

Творческий вечер обогатили выступления ансамбля скрипачей «Виола» (ДМШ № 2 г. Южно-Сахалинска), студентки Сахалинского колледжа искусств Елизаветы Сысой и учащегося Центральной детской школы искусств Евгения Сученко.

Ирину Даниэлевну поздравили коллеги по литературному цеху – Владимир Семенчик и Владимир Губин, члены Союза художников России Раиса Горохова и Наталья Кирюхина, а также специалисты СахОУНБ – Людмила Гринько и Анна Сафонова. В зале собрались и благодарные читатели, для которых творчество Левитес – источник вдохновения и душевного тепла.

В планах писательницы – издание новой рукописи, работа в редколлегии журнала «Дальний Восток» и участие в Днях литературы Сахалинской области.