В арт-галерее «Художественная фабрика» открылись выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 октября в арт-галерее «Художественная фабрика» состоялось открытие сразу двух выставочных проектов, организованных музеем книги Чехова «Остров Сахалин» при поддержке регионального Министерства культуры и архивного дела. Зрителям представили персональные экспозиции участниц стратегического проекта губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко «Художники Сахалинской области» — Александры Прекрасновой («Шаг за шагом») и Виктории Ведьмаковой («Фантазии в круге»).

Первой с экспозициями ознакомилась министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, которая отметила высокий уровень работ и значение подобных выставок для развития регионального искусства.

С приветственным словом выступила заместитель директора музея книги Чехова Ирина Романенко. Она отметила, что этот вечер стал знаковым событием для сахалинского художественного сообщества:

«Мы открываем сразу два выставочных проекта — совершенно разных по настроению, по технике, по интонации. Но есть то, что объединяет их — это искренность и талант. Искусство Виктории Ведьмаковой — смелое, живое, полное энергии. Оно показывает, что современный художник не боится искать, экспериментировать, соединять живопись и новые материалы. Александра Прекраснова — художница, в которой удивительным образом сочетаются профессионализм, чуткость к миру и внутренняя свобода. Такие выставки — это праздник не только для авторов, но и для всех нас».

Свою экспозицию «Фантазии в круге» представила автор — художница и мастер декоративно-прикладного искусства Виктория Ведьмакова:

«Для меня “Фантазии в круге” — это игра формы и света, движение эмоций, заключённых в замкнутое пространство. Каждый круг — как маленькая вселенная, где зритель может найти своё отражение».

Работы Виктории Ведьмаковой объединяют живопись, эпоксидную смолу и другие материалы, создавая эффектные многослойные композиции. В экспозиции Александры Прекрасновой зрителю открывается путь художницы — шаг за шагом, от наблюдения к осмыслению, от формы к чувству.

Выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге» будут открыты для посетителей до 26 ноября 2025 года.