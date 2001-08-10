В арт-галерее «Художественная фабрика» открылись выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 октября в арт-галерее «Художественная фабрика» состоялось открытие сразу двух выставочных проектов, организованных музеем книги Чехова «Остров Сахалин» при поддержке регионального Министерства культуры и архивного дела. Зрителям представили персональные экспозиции участниц стратегического проекта губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко «Художники Сахалинской области» — Александры Прекрасновой («Шаг за шагом») и Виктории Ведьмаковой («Фантазии в круге»).
Первой с экспозициями ознакомилась министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, которая отметила высокий уровень работ и значение подобных выставок для развития регионального искусства.
С приветственным словом выступила заместитель директора музея книги Чехова Ирина Романенко. Она отметила, что этот вечер стал знаковым событием для сахалинского художественного сообщества:
«Мы открываем сразу два выставочных проекта — совершенно разных по настроению, по технике, по интонации. Но есть то, что объединяет их — это искренность и талант. Искусство Виктории Ведьмаковой — смелое, живое, полное энергии. Оно показывает, что современный художник не боится искать, экспериментировать, соединять живопись и новые материалы. Александра Прекраснова — художница, в которой удивительным образом сочетаются профессионализм, чуткость к миру и внутренняя свобода. Такие выставки — это праздник не только для авторов, но и для всех нас».
Свою экспозицию «Фантазии в круге» представила автор — художница и мастер декоративно-прикладного искусства Виктория Ведьмакова:
«Для меня “Фантазии в круге” — это игра формы и света, движение эмоций, заключённых в замкнутое пространство. Каждый круг — как маленькая вселенная, где зритель может найти своё отражение».
Работы Виктории Ведьмаковой объединяют живопись, эпоксидную смолу и другие материалы, создавая эффектные многослойные композиции. В экспозиции Александры Прекрасновой зрителю открывается путь художницы — шаг за шагом, от наблюдения к осмыслению, от формы к чувству.
Выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге» будут открыты для посетителей до 26 ноября 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинец получил штраф за несоблюдение правил поведения в суде
09:55 Сегодня СахОУНБ вновь признана образцовым учреждением на федеральном уровне
10:53 Сегодня Поронайские пожарные спасли человека во время ликвидации пожара в квартире
10:14 Сегодня Сахалинка лишилась 206 тысяч рублей после звонка «поддержки»
11:03 17 Октября В Томаринском районе потушили пожар на рыбозаводе
09:39 17 Октября Десять районов Сахалина выполнили план капремонта на 100%
15:19 17 Октября Лучшие российские фильмы об отцах: к празднику 19 октября
17:03 17 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль «Поющие острова»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 14:21 Сегодня Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО выполняют перевод техники на зимний режим
- 13:34 Сегодня Юбилейный вечер Ирины Левитес собрал читателей и музыкантов в СахОУНБ
- 12:13 Сегодня В арт-галерее «Художественная фабрика» открылись выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге»
- 11:33 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл круглый стол «Бумажный след: как снизить нагрузку на планету»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?