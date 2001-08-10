Музей Победы предлагает жителям Сахалина стать авторами новогодней открытки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Сахалинской области пригласили к участию в международном конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы», который запустил московский Музей Победы. Всем желающим предложили стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Организаторами ежегодного конкурса рисунков вместе с Музеем Победы стали Фонд Оксаны Федоровой, Российская государственная детская библиотека, АО «Марка», «Движение Первых», «Волонтёры Победы», «Юнармия», Фабрика «Иней», ТРК «Звезда», газета «Аргументы Недели», РИА «АОН».

«В 2025 году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена ёлка 1945-го года, показать, как отмечали этот всеми любимый праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как им присылали подарки. В своих рисунках можно отобразить, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали ёлку, украшали дом, делали своими руками подарки и обменивались ими», — рассказали в Музее Победы.

Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток.

Кроме того, в этом году в конкурсе учреждено несколько новых номинаций от вновь присоединившихся партнеров. Так, самая большая детская библиотека мира – Российская государственная детская библиотека учредила специальную номинацию «Книжная обложка». Авторам предлагается создать иллюстрацию для обложки книги, посвящённой 80-летию Победы, а также придумать её название. По желанию можно дать к книге краткую аннотацию: каким событиям, датам и героям она посвящена, какие сюжеты семейной истории автора она описывает. Лучшие 20 работ получат специальные призы и станут частью новогодней выставки.

Победитель в спецноминации АО «Марка» получит самый оригинальный подарок в творческом состязании Музея Победы. Его работа станет основой для маркированной карточки с технологией дополненной реальности. Маркированная карточка — это государственный знак почтовой оплаты, которая распространяется в почтовых отделениях и сети салонов «Коллекционер». Победитель получит экземпляр в подарок.

Отдельно будет отмечено декоративно-прикладное творчество в номинации «Ёлочная игрушка 1945 года». «В этом году на конкурсе будет уделено особое внимание не только рисункам, но и новогодним игрушкам, которые участники будут делать сами! Всем участникам предлагается создать новогоднюю игрушку, напоминающую игрушки 1945 года или сохраняющую атмосферу того времени», — отмечает Оксана Федорова, заслуженная артистка России, президент благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

Работы на конкурс можно отправить до 23 ноября 2025 года. Выполнить их можно в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Поделки в номинацию «Ёлочная игрушка 1945 года» также могут быть выполнены в любой технике — для участия достаточно загрузить фотографию новогодней игрушки. Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут работы участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 10 декабря 2025 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет вместе с открытием новогодней выставке в Музее Победы. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Все участники получат именные сертификаты.

Подробнее — на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-narisuy-yelku-pobedy-2026/