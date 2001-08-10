Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки прошла серия тематических лекций в рамках программы «Русская традиционная художественная культура». Мероприятия были организованы для студентов Сахалинского колледжа искусств и Сахалинского техникума сервиса и вызвали искренний интерес у молодой аудитории.

Слушателей знакомили с богатейшим наследием русской культуры: рассказывали об истории и символике традиционного русского костюма, особенностях народных художественных промыслов, значении образов и материалов в декоративно-прикладном искусстве, а также демонстрировали подлинные образцы русской народной игрушки –дымковской, филимоновской, каргопольской и других.

Особое впечатление на студентов произвело знакомство с праздничными женскими головными уборами, богато украшенными жемчугом, – многие слушатели впервые увидели их вживую.

Преподаватели отметили высокую образовательную и вдохновляющую ценность встреч. Так, по словам педагога Сахалинского колледжа искусств Анастасии Львовой тематические лекции по русскому народному искусству погружают студентов-дизайнеров в мир удивительной красоты и глубокого символизма.

– Это не просто изучение ремёсел – это путешествие в историю, культуру и мировоззрение русского народа. – подчеркнула она.

Наталья Курбатова, Преподаватель Сахалинского техникума сервиса Наталья Курбатова также оставила свой отзыв и упомянула, что посещение библиотеки расширяет горизонты: студенты получают доступ к уникальным источникам, развивают навыки анализа информации и черпают вдохновение для творческих проектов.

Мероприятия прошли в рамках системной работы СахОУНБ по популяризации русской традиционной культуры среди молодёжи и укреплению связей с профессиональными образовательными учреждениями региона.