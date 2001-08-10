Сборник стихов «И снова память вихрем разгорится» пополнил фонд СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодой и талантливый сахалинский автор Анжелика Тивари 21 октября передала в дар библиотеке свой сборник стихов «И снова память вихрем разгорится».

В книгу вошли стихотворения, написанные в период с 2002 по 2024 год. Каждое произведение – это отпечаток юной, чуткой души, искренне стремящейся выразить разнообразие оттенков жизни: от трепетной любви и мечты до боли утраты и размышлений о времени.

Анжелика – выпускница Сахалинского государственного университета по специальности учитель младших классов английского и корейского языков. Сейчас она работает педагогом дошкольного образования в Корсаковском доме культуры. Писать стихи начала в 11 лет, а позже открыла в себе ещё и дар песенного творчества. Сегодня она активно работает над первой прозаической книгой.

Её стихи уже публиковались в региональных сборниках «Голос юности» и «Сахалин», а в 2023 году Анжелика читала свои произведения на поэтической площадке одного из модных клубов Санкт-Петербурга. Уже пять лет она является участницей литературного объединения «Лира» при СахОУНБ. В своём творчестве черпает вдохновение у великих поэтов – Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и Иосифа Бродского.

После библиотечной обработки сборник «И снова память вихрем разгорится» поступит в зал им. Г.И. Невельского (2 этаж СахОУНБ) и будет доступен читателям в режиме читального зала.