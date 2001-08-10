Тихоокеанское
В Поронайском районе потушили пожар в хозяйственной постройке
11:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Сахалинской библиотеке наградили победителей и участников конкурса «Читающий папа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Награждение победителей фотоконкурса «Читающий папа», приуроченного ко Всероссийскому дню отца, прошло 19 октября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Конкурс, проходивший с 23 сентября по 18 октября, собрал множество талантливых участников, представивших яркие и душевные фотографии, отражающие тёплые моменты совместного чтения отцов и детей.

По итогам были определены следующие победители:

  • Диплом I степени — Вячеслав Ри;
  • Диплом II степени — Антон Рума;
  • Диплом III степени — Илья Павлей.

В номинации «Самая оригинальная идея» жюри присудило победу МЕДИАЦЕНТУ «SPEAK UP» («СПИК АП») городской школы №32. Специальный приз от Автономной некоммерческой организации Центр саморазвития «Страна СОВ» был вручён Сергею Филатову.

Кроме прочего, в рамках мероприятия для детей и их родителей были проведены тематическая викторина и создана совместная сказка «Папа-волшебник».

