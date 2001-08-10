В Сахалинской библиотеке наградили победителей и участников конкурса «Читающий папа»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Награждение победителей фотоконкурса «Читающий папа», приуроченного ко Всероссийскому дню отца, прошло 19 октября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
Конкурс, проходивший с 23 сентября по 18 октября, собрал множество талантливых участников, представивших яркие и душевные фотографии, отражающие тёплые моменты совместного чтения отцов и детей.
По итогам были определены следующие победители:
- Диплом I степени — Вячеслав Ри;
- Диплом II степени — Антон Рума;
- Диплом III степени — Илья Павлей.
В номинации «Самая оригинальная идея» жюри присудило победу МЕДИАЦЕНТУ «SPEAK UP» («СПИК АП») городской школы №32. Специальный приз от Автономной некоммерческой организации Центр саморазвития «Страна СОВ» был вручён Сергею Филатову.
Кроме прочего, в рамках мероприятия для детей и их родителей были проведены тематическая викторина и создана совместная сказка «Папа-волшебник».
