В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль «Поющие острова»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Дворце детского юношеского творчества состоялась торжественная церемония открытия IX областного фестиваля-конкурса «Поющие острова» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году проект привлек 256 участников из школ и детских садов Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Макарова и других районов области.
Традиционно на «Поющих островах» ребята проявляют себя в 7 номинациях. Наиболее популярными по количеству заявок стали: «Декоративно-прикладное творчество» - 40 работ и «Изобразительное творчество» - 39 работ. «Вокальное» и «Литературно-художественное творчество» собрали по 20 заявок в каждом направлении. Самым массовым по числу выступающих в этом году стала «Хореография»: свои таланты покажут 14 коллективов и солистов - всего 62 юных танцора. Также конкурсные испытания пройдут в номинациях «Инструментальное творчество» и «Жестовое творчество».
- В 2017 году, когда зародилась идея этого конкурса, мы немного переживали: будет ли у него развитие, станет ли он традицией? Но сейчас, глядя на этот прекрасный зал, в котором нет свободных мест, понимаешь - этот фестиваль действительно стал традицией нашего города. И очень важно, что к Южно-Сахалинску присоединились ребята из других муниципалитетов, - отметила в приветственном слове вице-мэр Елена Фёдорова. - Я благодарю общественные организации и партнеров, команду жюри, что остаются с нами и поддерживают нашу идею. И самое главное - огромное спасибо нашим ребятам, которые не боятся выходить на сцену и показывать все самое лучшее. Желаю вам всем удачи, победы и ярких мероприятий, которые будут проходить всю эту фестивальную неделю!
Оценочные процедуры фестиваля уже стартовали. Жюри оценило работы в номинациях «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество». С 23 по 24 октября во Дворце детского юношеского творчества пройдут оценочные туры по всем остальным номинациям.
О значимости фестиваля высказались его гости, участники и организаторы.
- Наш город богат на культурные события, но такие фестивали несут особую, двойную порцию позитива и энергии. Большое спасибо всем, кто пришел, и отдельная благодарность инициаторам! Ребятам я желаю побед, удачи и, самое главное, здоровья, - приветствовала участников депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Светлана Чернова.
- Для меня, как для многодетной мамы и педагога, нет задачи важнее, чем помочь раскрыться каждому ребенку. Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья - это именно та среда, где мы даем им возможность для самовыражения, даем им веру в себя и возможность показать себя на большой сцене. Это очень важно для общества и принятия детей с особенностями развития и безграничными талантами, - поделилась советник директора лицея №1 Южно-Сахалинска, многодетная мама Ольга Заранок.
- Я вообще начала участвовать в вокальных конкурсах и заниматься вокалом именно с предложения поучаствовать в этом фестивале «Поющие острова». Поэтому он дал мне очень много и я искренне благодарна тем возможностям, что мне были предоставлены. Вообще этот конкурс очень нужен, это отличный шанс для детей с ограниченными возможностями проявить себя, - подчеркнула победитель фестиваля «Поющие острова» прошлых лет Мария Качайкина.
С 20 октября в рамках фестиваля в аэропорту им. А.П. Чехова откроется выставка работ участников конкурса, где все желающие могут познакомиться с творчеством юных сахалинцев.
- Для нас участие в этом конкурсе - уже традиция, мы выступаем здесь седьмой год подряд. Это не просто соревнование, а настоящий праздник, к которому ребенок готовится целый год. Именно этот проект дает нам силы и вдохновение для занятий изобразительным искусством и хореографией. За эти годы мы все стали одной большой семьей - и участники, и организаторы. Мы желаем всем будущим конкурсантам таких же ярких эмоций и, конечно, побед! - рассказала мама одной участниц конкурса Ольга Бабынина.
Проведение фестиваля «Поющие острова» стало возможным благодаря системной работе по поддержке детского творчества в областном центре. Администрация Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко оказывают фестивалю всестороннюю поддержку, как важной площадке для творческой самореализации ребят с ограниченными возможностями здоровья.
- Для нас, как для организаторов, фестиваль - это, в первую очередь, важнейшая социальная миссия. Мы создаем инклюзивное пространство, где стираются границы, а на первый план выходят безграничные возможности каждого ребенка. Основная задача - создать условия для творчества и проявления талантов, потому что талантливы все без исключения. Нашим особым ребятам особенно важно иметь такую площадку, где они могут не просто показать свои успехи, пусть у кого-то они только начинаются, а у кого-то уже весьма значительны, но и обрести уверенность в себе, почувствовать поддержку общества и аплодисменты зала. Для нас это не просто мероприятие, а возможность изменить восприятие общества, показав, что творчество не имеет ограничений, - уточнила заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова.
Торжественным завершением фестиваля станет гала-концерт, который состоится 28 октября в 16.00 на сцене «Чехов-центра». Председателем жюри фестиваля традиционно выступит известный музыкант и общественный деятель Даниил Плужников.
