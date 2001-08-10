Лучшие российские фильмы об отцах: к празднику 19 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 октября в России отметят День отца, а это хороший повод вспомнить истории, в которых важна фигура папы. Вместе с экспертами МТС собрали 10 российских фильмов и сериалов, показывающих, что путь отцовства многогранен и непрост.

«Тоннель» (2025)

По сюжету нового криминально-драматического сериала, релиз которого скоро состоится на KION, жизнь таможенницы Светы Суворовой (Лиза Боярская) переворачивается, когда ее мужа Руслана (Сергей Гилев) похищает финская мафия. Ответственная и неподкупная девушка получает предложение от бандитов: пронести через границу контрабанду в обмен на мужа. Особое место в этой истории занимает вопрос родительства. У Светы у Руслана есть дочь-подросток Маша (Таисья Калинина), и если с матерью отношения не складываются, то в отце девочка души не чает, и ради нее Руслана нужно вернуть домой любой ценой.

«Контакт» (2021 — н.в.)

От оперуполномоченного Глеба Барнашова (Павел Майков) ушла жена, тот запил и был понижен в должности — теперь он работает в отделе по делам несовершеннолетних. У него у самого дочь-подросток Юля (Ирина Паутова), но между ними полнейшее непонимание и холодность. Пытаясь добиться ее расположения, Глеб осваивает соцсети, но замечает, что на всех страницах Юли он занесен в черный список. Тогда отчаянный отец идет на крайние меры и через фейковый аккаунт одного провинившегося подростка добавляется к дочери в друзья. Вечный конфликт отцов и детей разворачивается в реалиях цифровой отчужденности. Актер Евгений Стычкин дебютировал как режиссер и создал один из самых заметных проектов PREMIER последних лет.

«Завтрак у папы» (2015)

В семейном ромкоме Марии Кравченко рассказана жизнь карьериста и холостяка Саши Титова (Юрий Колокольников), который однажды встречает на пороге своего пентхауса десятилетнюю дочь Алю (Луиза-Габриэла Бровина), о существовании которой он и не догадывался. Поначалу Саша отказывается принимать девочку и грозится сдать ее службам опеки, но затем решает показать себя идеальным отцом перед одержимым семейными ценностями начальником. Пока отец строит планы, как бы ему заполучить новый тендер и строит вместе со своей ассистенткой и новоиспеченной дочерью образ счастливой семьи, смышленая Аля продумывает, как бы вновь свести своих родителей. Смешное и трогательное кино в духе «Кудряшки Сью» (1991) Джона Хьюза.

«Бар “Один звонок”» (2025)

Вышедший на KION детективный триллер «Бар “Один звонок”» раскрыл сразу несколько образов отчаянных отцов. Бармен (Данила Козловский) загадочного заведения предлагает своим посетителям позвонить умершим, с которыми они хотели бы поговорить, в обмен на выстрел в русскую рулетку. Клиенты не могут выйти из бара, пока не выполнят условие, бармен же не покинет место, пока не соберет достаточное количество убитых. Кажущийся дьяволом во плоти, он — всего лишь несчастный человек, когда-то потерявший жену и теперь мечтающий вернуть дочь, встреча с которой неожиданно состоится прямо за стойкой его бара. Параллельно с этим другой отец, следователь Андрей Морозов (Александр Ильин), пытается отыскать своего пасынка Витю (Кай Гетц), теперь работающего помощником героя Козловского.

«Ван Гоги» (2018)

В центре истории — отношения взрослых отца и сына. После долгих лет жизни за границей художник Марк (Алексей Серебряков) возвращается к своему 79-летнему отцу — известному дирижеру Виктору Гинзбургу (Даниэль Ольбрыхский). Между родными накопились обиды, непонимание и дистанция — строить диалог практически не получается. Их отношения переходят от любви до ненависти и обратно Возвращение становится импульсом к попыткам вернуть утраченную близость и, возможно, к примирению. Фильм получил ряд наград, одной из которых стала «Ника» за лучшую мужскую роль Алексея Серебрякова.

«Танго на осколках» (2024)

О трагической фигуре отца рассказал мелодраматический сериал «Танго на осколках» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым. Сильная и своевольная бизнес-вумен Нора привыкла быть на ведущих ролях даже в семье, пытаясь создавать иллюзию контроля. Но вот дочь Валя (Маргарита Фараджева) гораздо более близка с отцом, с матерью же у нее сложные отношения. Когда заботливый отец Иван погибает, на плечи Норы ложится не только одиночное воспитание подростка, но и груз тайн, что хранил ее муж. Оказывается, у него была вторая жизнь — с интрижкой и необычным увлечением танго. Пытаясь разобраться в мотивах любимого, Нора записывается в ту же школу танцев и открывает для себя новый чувственный мир.

«Батя» (2020)

Макс (Стас Старовойтов) постоянно сомневается, действительно ли он хороший отец. Собираясь с женой и двумя детьми на выходные проведать своего пожилого папу, он в дороге вспоминает свое детство. Через флэшбэки зритель погружается в суровые девяностые, где играющие отца и сына Владимир Вдовиченков и Андрей Андреев разыгрывают краткий курс мужской социализации предыдущего поколения. С попытками взрастить «настоящего мужика», бутылкой водки, вредными советами и легким рукоприкладством. Но в комедии Дмитрия Ефимовича также много любви и попыток понять, принять и простить поколение родителей.

«Актерище» (2025)

Вячеслав Третьяков — сын легендарного актера (Александр Балуев). Отец, видя скромные таланты сына, нисколько его не поддерживал, дабы тот, если и решился бы выбрать актерскую стезю, добивался всего сам. Вячеслав стал большой звездой с лицом Дмитрия Нагиева и с очень хрупким мужским эго. Однажды он становится фигурантом скандала: попытавшись разобраться с блогером Никитой Кисляком (Антон Лапенко), он дает тому хлесткую пощечину, и лишь затем узнает, что у Никиты — инвалидность. Чтобы разгрести последствия, Вячеслав приезжает в провинциальный театр поучаствовать в спектакле, поставленном этим самым Кисляком. В процессе артист многое поймет про себя и решит наконец ряд личных вопросов, в том числе и взаимоотношения с отцом.

«Мой папа — Барышников» (2011)

1986 год. Талантливый, но нескладный Боря (Дмитрий Выскубенко) учится в хореографической школе при Большом Театре и растет с матерью-одиночкой (Анна Михалкова), избегающей прямого ответа на вопрос «а где мой папа?» Однажды ему на глаза попадается кассета с фильмом «Белые ночи» (1985) с Михаилом Барышниковым, и парню приходит в голову догадка: а вдруг его отец — великий танцор? Поверив в свою же теорию, он начал убеждать в этом своих сверстников, пока такое «родство» не начало приносить реальные проблемы. Трогательное драмеди о поисках отцовской фигуры и единственный кинорежиссерский опыт артиста балета Дмитрия Поволоцкого, попавшего с этой картиной в конкурс «Кинотавра».

«Нереалити» (2021 — н.в.)

Маргарита (Ольга Дибцева) — звезда реалити-шоу на манер «Дома-2», выброшенная оттуда со всеми вещами. Гламурной скандалистке приходится вернуться в родной и нелюбимый городок Костров в Тверской области. Там ей нужно начинать жизнь с чистого листа, выстраивая отношения со своим отцом (Николай Фоменко), матерью (Инга Оболдина), бывшим мужем (Виталий Даушев) и брошенной ради славы дочерью (Мира Малахова). Дочь почти не помнит мать и не признает, отдавая предпочтение папе, а тот пытается оформить полную опеку над девочкой-подростком, в первую очередь — чтобы насолить своей бывшей.