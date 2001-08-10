В Поронайске открылась выставка «Рожденная в тайге»
Передвижной проект краеведческого музея познакомит с жизнью и творчеством Елены Алексеевны Бибиковой – носителя и популяризатора исчезающего уйльтинского языка.
Выставка, приуроченная к юбилею Е.А. Бибиковой, открылась в Поронайском краеведческом музее 14 октября. Проект «Рожденная в тайге» рассказывает о жизни и творчестве Елены Алексеевны Бибиковой – носителя исчезающего уйльтинского языка, автора ряда учебных изданий и сказок на уйльтинском языке.
Елена Алексеевна Бибикова родилась 10 июня 1940 года в кочевье Горячие Ключи в семье оленевода. В Великую Отечественную войну отец Елены Алексеевны участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина. В годы войны Елену Алексеевну взяли на воспитание её дедушка и бабушка. После возвращения с войны в 1946 году отец забрал дочку и увез в тайгу.
После получения образования Елена Алексеевна многие годы занималась педагогической деятельностью, а с конца 1970-х годов работала в библиотеке поселка Ноглики, позднее – в должности директора Дома культуры. С 1995 года участвовала в создании первого уйльтинского букваря. Совместно с Ногликской Централизованной библиотечной системой выпустила ряд книг на уйльтинском языке. Также Е.А. Бибикова, в соавторстве с И.Я. Федяевой, сделала перевод на уйльтинский язык Всеобщей декларации ООН о правах коренных народов. Елена Алексеевна и по сей день вносит огромный вклад в развитие родного языка и культуры уйльта.
На выставке «Рожденная в тайге» представлены личные вещи Е.А. Бибиковой из фондов Сахалинского областного краеведческого музея: изготовленный руками юбиляра эвенкийский костюм для мальчика, любезно представленный Сахалинским областным центром народного творчества, редкие документы, книжные издания, рукописи и фотографии. Увидеть их можно будет до 24 ноября.
