Объявлены победители 15 арт-фестиваля «Заяви о себе» в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершился 15 арт-фестиваль «Заяви о себе» в направлении «Вокал и музыкальные группы». На сцене ККЗ «Октябрь» свои талант и мастерство продемонстрировали 20 финалистов, прошедших все отборочные этапы и получивших шанс побороться за победу. Организатором мероприятия выступает Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Всего на участие в арт-фестивале в этом году поступило более 70 заявок. По итогам Прослушивания и Полуфинала в Финал вышла только треть конкурсантов.

Участники состязались в двух номинациях: «Исполнение песен известных авторов» и «Исполнение авторских композиций». При этом учитывался и уровень подготовки — профессионал или любитель. Главный приз — запись песни в профессиональной студии звукозаписи и ротация своей композиции на радио.

Оценивала выступления экспертная комиссия, в состав которой вошли профессионалы и известные представители музыкальной индустрии области:

Алена Винцковкая - руководитель вокального обьединения "SkyFly" production, педагог эстрадно-джазового вокала, эксперт в области современных вокальных техник, Александр Пьянников - руководитель группы компаний «Система», Роман Манакин – руководитель звукозаписывающей студии «Solo&Mono», Вячеслав Батумски - продюсер спецпроектов, член Международного союза деятелей эстрадного искусства, Игорь Орлов - радиоведущий медиахолдинга АСТВ и Александра Баленко – солистка Сахалинской филармонии (группа «Джаз-Тайм»), солистка группы «Saphath», студентка академии Ларисы Долиной. В критерии их оценки входили не только техника исполнения, но и артистизм, оригинальность и эмоциональная выразительность номера.

По результатам трех этапов арт-фестиваля победители и призеры определены следующим образом:

Профессионалы, исполнители песен известных авторов

1 место - Рейнер Морган

2 место - Квон Екатерина

3 место - Ульянов Арсений



Профессионалы, исполнители песен собственного сочинения

1 место - Конищева Александра

2 место - Дворникова Кристина



Любители, исполнители песен известных авторов

1 место - Злата Мустафаева

2 место - Гаврилова Анастасия

3 место - Стукало Елизавета



Любители, исполнители песен собственного сочинения

1место - Болденко Диана

2 место - Омелькова Анастасия

3 место - Шевченко Дарья



Музыкальные группы, исполнители песен известных авторов

1 место - Случайность

2 место – Outset



Музыкальные группы, исполнители песен собственного сочинения

1 место - Случайность

2 место - Чертов мост

- Арт-фестиваль «Заяви о себе» вновь объединил десятки талантливых музыкантов Сахалина. Это не просто концертная площадка, а настоящее пространство для творческого самовыражения участников. Особенно радует тот факт, что арт-фестиваль из года в год привлекает большую аудиторию как среди выступающих, так и среди зрителей. Это говорит нам о том, что музыкальная культура Сахалина продолжает активно развиваться, завоевывая все больше сердец и умов жителей региона,- отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.