Объявлены победители 15 арт-фестиваля «Заяви о себе» в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершился 15 арт-фестиваль «Заяви о себе» в направлении «Вокал и музыкальные группы». На сцене ККЗ «Октябрь» свои талант и мастерство продемонстрировали 20 финалистов, прошедших все отборочные этапы и получивших шанс побороться за победу. Организатором мероприятия выступает Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
Всего на участие в арт-фестивале в этом году поступило более 70 заявок. По итогам Прослушивания и Полуфинала в Финал вышла только треть конкурсантов.
Участники состязались в двух номинациях: «Исполнение песен известных авторов» и «Исполнение авторских композиций». При этом учитывался и уровень подготовки — профессионал или любитель. Главный приз — запись песни в профессиональной студии звукозаписи и ротация своей композиции на радио.
Оценивала выступления экспертная комиссия, в состав которой вошли профессионалы и известные представители музыкальной индустрии области:
Алена Винцковкая - руководитель вокального обьединения "SkyFly" production, педагог эстрадно-джазового вокала, эксперт в области современных вокальных техник, Александр Пьянников - руководитель группы компаний «Система», Роман Манакин – руководитель звукозаписывающей студии «Solo&Mono», Вячеслав Батумски - продюсер спецпроектов, член Международного союза деятелей эстрадного искусства, Игорь Орлов - радиоведущий медиахолдинга АСТВ и Александра Баленко – солистка Сахалинской филармонии (группа «Джаз-Тайм»), солистка группы «Saphath», студентка академии Ларисы Долиной. В критерии их оценки входили не только техника исполнения, но и артистизм, оригинальность и эмоциональная выразительность номера.
По результатам трех этапов арт-фестиваля победители и призеры определены следующим образом:
Профессионалы, исполнители песен известных авторов
1 место - Рейнер Морган
2 место - Квон Екатерина
3 место - Ульянов Арсений
Профессионалы, исполнители песен собственного сочинения
1 место - Конищева Александра
2 место - Дворникова Кристина
Любители, исполнители песен известных авторов
1 место - Злата Мустафаева
2 место - Гаврилова Анастасия
3 место - Стукало Елизавета
Любители, исполнители песен собственного сочинения
1место - Болденко Диана
2 место - Омелькова Анастасия
3 место - Шевченко Дарья
Музыкальные группы, исполнители песен известных авторов
1 место - Случайность
2 место – Outset
Музыкальные группы, исполнители песен собственного сочинения
1 место - Случайность
2 место - Чертов мост
- Арт-фестиваль «Заяви о себе» вновь объединил десятки талантливых музыкантов Сахалина. Это не просто концертная площадка, а настоящее пространство для творческого самовыражения участников. Особенно радует тот факт, что арт-фестиваль из года в год привлекает большую аудиторию как среди выступающих, так и среди зрителей. Это говорит нам о том, что музыкальная культура Сахалина продолжает активно развиваться, завоевывая все больше сердец и умов жителей региона,- отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:42 Вчера На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями
- 16:56 Вчера Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России
- 16:25 Вчера Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
- 15:53 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?