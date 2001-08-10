Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерты «Сказка» и «Пушкин и Музыка»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает жителей и гостей города на два уникальных концертных вечера. Мероприятия состоятся 14 и 15 октября в Историческом парке «Россия – моя история» и пройдут в рамках VI Дальневосточного музыкального фестиваля для детей и юношества «Звезды Эвтерпы».

Концерты предложат слушателям необычное сочетание симфонической музыки и литературных произведений. Художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян выступит в роли рассказчика и чтеца, сопровождая каждое произведение своим мастерским дирижированием.

Программа выступлений:

14 октября 19.00: «Симфонический оркестр: Сказка и Путеводитель по музыкальным инструментам». Этот концерт станет познавательным и захватывающим путешествием для детей и юношества.

15 октября 19.00: «Пушкин и Музыка». Этот вечер продемонстрирует неразрывную связь его поэзии с музыкальными произведениями. Слушателей ожидает осмысление наследия Пушкина через призму классической симфонической музыки.

Мероприятия состоятся в зале исторического парка «Россия – моя история», расположенный по адресу: ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4.