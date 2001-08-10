Пенсионеры Сахалина танцуют и поют на конкурсе «Серебряный король и серебряная королева»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс «Серебряный король и серебряная королева» уже второй год собирает талантливых людей почтенного возраста. Участникам от 65 до 93 лет. Мероприятие демонстрирует, что цифра в паспорте — это лишь формальность, а позитивное настроение и общее дело способны вдохновлять, а также продлевать активное долголетие.

Одна из зрительниц - 86-летняя Светлана Чернышева рассказывает, что в танцах уже больше 15 лет. За эти годы она освоила медленный вальс, танго, хоровод и многие другие направления. Выступает вместе с коллективом по всему острову, чтобы собственным примером показать, с каким достоинством можно встречать пору зрелости. Один из танцев, в котором женщина решила поучаствовать на мероприятии в Доме культуры «Родина», - военный вальс.

- Репетируем 3-4 месяца: шьем костюмы, слушаем музыку, чтобы правильно попасть в такт. Для нас главное — показать настроение и бодрость, — делится Светлана. — Нам нравится радовать людей и показывать, что в столь уважительном возрасте мы жизнерадостные. Все-таки девятый десяток, а мы не унываем, не сидим дома. Движение — это жизнь, без этого никуда.

В этом году, посвященном 80-летию Победы, подготовка к конкурсу стала особенно насыщенной. В мероприятии приняли участие около 20 пенсионеров, а число партнеров и спонсоров увеличилось. Формат конкурса построен так, чтобы каждый участник ушел с подарками и хорошим настроением. Организаторы подчеркивают — возможность проявить свои таланты и энергию важнее первого места в творческом соревновании.

- Я «дитя войны», нигде особо не училась, у меня три класса образования. Сегодня я буду рассказывать стихотворение. Оно будет про войну, про то, как мы жили, - сказала со сцены самая старшая конкурсантка Марина Аксенова, которой исполнилось 93 года. Женщина родилась в Курской области, но значительную часть своей жизни посвятила Сахалину и Курилам. – «На востоке ль на западе, тропки дальние узкие, где токейские заводы, там, где степи амурские. Мне бы там прикипеть, никуда не ходить. Мне бы песню допеть, мне б детей народить», - прочитала наизусть женщина стихотворные строки.

Участники занимаются танцами, поют, пишут стихи, рисуют картины, участвуют в интеллектуальных играх. Все это подтверждает, что 65+, — это возраст ярких возможностей и жизненной энергии.

- В будущем году нашему проекту «Старшее поколение» уже 10 лет, и мы уже готовимся к этой замечательной дате, - сказала Елена Столярова региональный координатор проекта «Единой России». - С уверенностью говорим о том, что сахалинские пенсионеры ведут активный образ жизни, занимаются творчеством и спортом. Наша команда поддерживает их на каждом этапе.

Национальный проект «Старшее поколение» направлен на создание условий для активного образа жизни людей пожилого возраста, поддержку их инициатив в сфере творчества, спорта и социальных мероприятий. Особое внимание уделяется вовлечению серебряного возраста в культурные и образовательные программы, укреплению здоровья и улучшению качества жизни. Этот важный проект получает всестороннюю поддержку на региональном и городском уровнях: губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поддерживают тематические события, способствуя созданию условий для активного долголетия.