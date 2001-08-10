Всероссийский день чтения отметили в СахОУНБ встречей с сахалинскими писательницами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с известными сахалинскими писателями – Еленой Намаконовой и Анной Сафоновой, приуроченная ко Всероссийскому дню чтения, прошла 9 октября в главной библиотеке островного региона. Мероприятие под названием «Книга как искусство» собрало старшеклассников гимназии № 1 имени А.С. Пушкина.
В ходе мероприятия авторы представили два проекта, поддержанных региональным министерством культуры и архивного дела и объединённых любовью к слову и стремлением возродить интерес к книге, как к предмету искусства.
Центральным стал проект «Сказка, прочитанная через сто лет», основанный на редких изданиях конца XIX века из серии «Сказочная библиотека Флорентия Павленкова».
— Всё началось с подарка – пяти потрёпанных книжек 1895 года издания. Они стоили по 10 копеек, но для нас стали настоящим сокровищем. Мы решили дать этим сказкам вторую жизнь: не просто переиздать, а превратить в произведение современного искусства – большую текстильную книгу, анимацию и даже мультфильм с участием искусственного интеллекта. — поделилась Елена Намаконова.
Гости с восторгом наблюдали, как старинный текст сказки ожил в руках мастеров квилт-студии «Лоскутный остров», художников и аниматоров. Особое впечатление произвела одноэкземплярная текстильная книга, признанная одной из крупнейших в России, в работе над которой использовались различные техники вышивания и материалы.
Анна Сафонова провела с залом живой лингвистический эксперимент, предложив участникам перевести архаичные слова, встречающиеся в сказке – «баский», «дюжий», «хоромы», «подсобить» – на современный язык.
Второй представленный проект – издание «Мы на связи», созданное в сотрудничестве с музеем связи «Ростелекома» во Владивостоке, – показал, что история развития технологий способна увлечь как детей, так и взрослых.
— Эта книга изменила время прошлое и время настоящее. И сегодня мы представляем её вам не только для демонстрации наших достижений, но, возможно, чтобы заинтересовать кого-то издательским делом и сферой связи. — отметила Анна Сафонова.
Творческая встреча была дополнена демонстрацией древних методов коммуникации. Школьники смогли лично испытать работу «шнуркового телефона», а также узнали о древнейших «узелковых письмах» – уникальном способом записи информации, который использовали наши предки.
Завершилось мероприятие символично: гости отведали «сахалинской молодильной воды» – в честь сказочного эликсира из повествования – и получили напутствие от авторов:
«Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец!».
Организаторы благодарят всех участников за искренний интерес и надеются, что такие встречи станут доброй традицией, вдохновляющей читателей разных возрастов открывать книги заново – как искусство, как диалог и как мост между прошлым и будущим.
