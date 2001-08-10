В Южно-Сахалинске стартовал второй многонациональный «Семейный фестиваль вкуса и традиций»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы подготовили для гостей красочное представление, в котором отразили: как правильно свататься, встречать гостей и воспринимать «дары хадаков» (с бурятского - жест уважения, доброжелательности и благословения). Глава города Сергей Надсадин в своей приветственной речи также уделил особое внимание культуре семейных праздников.

Участники события смогли увидеть экспонаты тематической выставки и попробовать «правильные» буззы (бурятский аналог пельменей) — специально к мероприятию оргкомитет выпустил отдельную брошюру с семейным рецептом этого блюда. В завершении мероприятия, участники станцевали «танец вечно синего неба» (бур. Ёохор). — это аналог русского хоровода.

- В нашем городе живут около тысячи бурятов. Они активны и делают все, чтобы сохранять теплые отношения с окружающими. Они образованные и принимают активное участие в жизни общества, - сказал Сергей Надсадин, глава города Южно-Сахалинска, приветствуя гостей. — Мне искренне понравилось, как была организована церемония — красиво, со вкусом и со смыслом. Мероприятие воплощает традиции благополучия и хорошего настроения. Я искренне признателен всем, кто вложил душу в проект, — это организация «Женщины бизнеса» и региональное отделение Ассамблеи народов России. Отдельные слова признательности Землячеству Бурятии «Байкал».

Фестиваль вкуса и традиций впервые прошел в Южно-Сахалинске в прошлом году. Мероприятие запомнилось масштабными концертами, познавательными мастер-классами, презентациями и свадьбами. Это по-настоящему значимое событие в культурной жизни островной столицы, уже полюбившееся горожанам, поэтому его продолжают в этом году. Гостям представят традиции горно-алтайцев, мордвы и нивхов. Анонс предстоящих событий размещен по ссылке (https://t.me/business_women_sakhalin ).

- Наш фестиваль том, как сохранить самое важное. Я уверена, что традиции — это великая ценность, которую нужно оберегать, чтобы наши следующие поколения могли помнить свой род, свои корни, потому что именно это объединяет и делает семьи прочными, - подчеркнула Татьяна Надсадина, председатель Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». - Такие праздники, как национальная свадьба, помогают нам ближе познакомиться с людьми, которые живут и работают вместе с нами, понять их красивые обряды, осознать значение их яркой одежды, а также попробовать необычные для себя блюда.

Напомним, в Южно-Сахалинске осуществляются мероприятия Национального проекта «Семья», который полностью поддержан главой города Сергеем Надсадиным и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.