Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» открылась в музее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» о сахалинском волонтерском движении в помощь участникам специальной военной операции открылась в музее.

Новая выставка открылась в межэтажном пространстве музея 7 октября. Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» рассказывает о сахалинском волонтерском движении в помощь участникам специальной военной операции.

Волонтерское движение было образовано в марте 2022 года с началом СВО. Первыми участниками движения стали Галина Физулиевна Хода, Екатерина Валерьевна Бузина и Анна Юрьевна Охрименко. Они организовали сбор необходимых медикаментов для отправки бойцам на передовую. Первый набор гуманитарной помощи (медикаментов) был собран на сумму 10 206 рублей.

Со временем количество участников возросло до 1400 человек. В группе образовались подгруппы: «Пчелки Сахалина» (г. Анива), «Сухие борщи, супы, каши» (г. Южно-Сахалинск, п. Третья Падь, п. Соловьевка), «Тыловой промысел» (г. Южно-Сахалинск), «За Победу» (п. Синегорск), «Окопные свечи» (г. Южно-Сахалинск). Волонтеры организовали производство окопных свечей, маскировочных сетей, антидроновых штор, сухих супов, борщей, изготовление носков, шапок, перчаток, жилеток, пошив плащей-невидимок. Одним из направлений волонтерской работы стала организация продажи продуктов собственного приготовления и приобретение на вырученные деньги технических средств для ребят на СВО.

«У нас сегодня выставка особенная. Мы делаем выставки о специальной военной операции, мы рассказываем о бойцах, но сегодня мы рассказываем о бойцах невидимого фронта», – отметил на открытии директор музея Юрий Алин. «Сегодня я хочу поблагодарить всех участников этой организации, участников этой большой работы, за тот труд, который помогает нашим бойцам побеждать».

Сахалинские волонтеры постоянно находятся на связи с военнослужащими. Они получают обратную связь с передовой не только в виде запросов на оборудование, но и отзывов на полюбившиеся всем сахалинские сухие супы, и слов благодарности от бойцов.

Группа «СахалинСвоихНеБросаем» существует уже три с половиной года. За это время организаторы движения и самые активные участники были многократно отмечены наградами Министерства обороны Российской Федерации, общественными наградами волонтерского благотворительного фонда «Код жизни», Российского фонда помощи армии и медалями правительства Сахалинской области.

На выставке представлены фотографии волонтеров, участвующих в подготовке сухих обедов, маскировочных сетей и сборе жизненно необходимого оборудования. Предметный ряд представлен образцами продукции, документами и знаками отличия сахалинских волонтеров группы «СахалинСвоихНеБросаем».

Выставка будет работать в музее до 7 декабря.