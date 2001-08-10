Сахалинцев приглашают на ФИНАЛ 15 арт-фестиваля «Заяви о себе»: вокал и музыкальные группы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 11 октября состоится финальный этап арт-фестиваля «Заяви о себе» в направлении «Вокал и музыкальные группы». Южно-сахалинцев и гостей города приглашают в ККЗ «Октябрь». Финал творческого состязания начнется в 15:00. Организатор арт-фестиваля «Заяви о себе» - Центр молодежных инициатив.

Арт-фестиваль, направленный на поддержку и развитие талантов среди молодёжи, в этом году объединил более 70 участников. После отборочного этапа и полуфинала, в финал вышли 20 самых ярких номеров, среди которых сольные вокалисты, дуэты и музыкальные группы.

Участники будут соревноваться в двух «весовых» категориях: любители и профессионалы. А также - в двух номинациях: «исполнители песен известных авторов» и «исполнители песен собственного сочинения». Ограничений в стилях и жанрах нет, поэтому участники продемонстрируют разнообразие музыкальных номеров.

Выступления финалистов будут оценивать эксперты в области вокального искусства, авторского права, известные в Сахалинской области композиторы, продюсеры и деятели культуры и искусств.

Финал обещает стать ярким музыкальным событием города: зрителей ждёт насыщенная концертная программа, живое выступление финалистов, дух творческого состязания. Организаторы приглашают всех желающих стать частью важного культурного события, которое вдохновляет молодых артистов заявлять о себе и развивать творческую среду на Сахалине.