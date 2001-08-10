Фонд СахОУНБ пополнился новым изданием о народной культуре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книгу «Очарование русского народного костюма» передала в дар областной научной библиотеке автор издания, художник – модельер исторического народного русского костюма Галия Вальева. Книжная новинка появилась в библиотеке 6 октября благодаря участию автора во Всероссийском фестивале лоскутного шитья «Душа России на Сахалине».

Этот яркий альбом — увлекательное путешествие в мир искусства, раскрывающее историю, стили и техники, сформировавшие культурное наследие человечества. Читатель ознакомится с великими художниками, знаменитыми произведениями и ключевыми эпохами — от античности до современности. Богатый иллюстративный материал и понятный язык делают её идеальным выбором как для начинающих ценителей, так и для тех, кто стремится глубже понять визуальную культуру и творческое самовыражение.

После соответствующей обработки книга будет доступна в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ).