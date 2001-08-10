Тихоокеанское
09:35, | Новости культуры Сахалина и Курил

Книга как искусство: Сахалинцев приглашают отметить Всероссийский день чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча «Книга как искусство» пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 октября. Начало в 13.00. Встреча приурочена к Всероссийскому дню чтения.

Участникам представится уникальная возможность познакомиться с творчеством двух талантливых членов Союза писателей России: поэта и редактора Анны Сафоновой и детского писателя Елены Намаконовой. Авторы представят книгу «Мы на связи», отмеченную престижной наградой — серебряной медалью книжной ярмарки «Печатный двор» (Владивосток, 2023).

Гостей ждут увлекательные рассказы о книжных редкостях, старинные сказки, текстильные издания и захватывающие истории, раскрывающие тайны мира книг.

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.

