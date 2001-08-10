Жить – ради самой жизни: в книжном клубе обсудили роман Юй Хуа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ» прошло 29 сентября в главной библиотеке островного региона. Участники погрузились в обсуждение одного из самых трогательных и философски насыщенных произведений современной китайской литературы – романа Юй Хуа «Жить».
Под руководством Людмилы Гринько, ответственного организатора встречи, участники клуба размышляли над судьбой главного героя – крестьянина Фугуя, чья жизнь стала отражением всей трагедии XX века в Китае: гражданской войны, «Большого скачка», Культурной революции, потери близких и неизбежного одиночества. И всё же, несмотря на череду невосполнимых утрат, Фугуй продолжает жить – не ради великих свершений, а ради самой жизни.
В ходе дискуссии были затронуты такое темы, как смысл жизни и стойкость человеческого духа, переплетение личной судьбы и исторических катаклизмов, простые радости как опора в эпоху хаоса, особенности китайской ментальности в условиях радикальных социальных перемен.
Участники отметили лаконичный, почти минималистичный стиль Юй Хуа, который, несмотря на простоту языка, создаёт глубокие эмоциональные образы и заставляет переживать каждую строчку как личную боль и надежду.
Особое впечатление на читателей произвела финальная мысль романа, ставшая лейтмотивом встречи: «Человек, живёт не для чего-то великого, а ради самой жизни. Жизнь – это и есть предназначение».
Книжный клуб «Чтение без границ» продолжает свою работу.
В следующий раз участники обсудят психологический роман Кэролайн Ли «Стеклянная женщина». Присоединиться могут все желающие.
Дата следующей встречи будет проанонсирована отдельно.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-02.
