Главная островная библиотека получила в дар редкие книжные сокровища
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 2 октября обогатился пятью уникальными изданиями. Книги передала в дар островная писательница Анна Сафонова.
Среди экспонатов Ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для самообразования «Мир Божий» выпуска февраля 1902 года. Еще одно примечательное издание – книга Фридриха Ницше «Посмертные афоризмы» конца XIX - начала XX века. Издание имеет особую значимость благодаря рукописным пометам и дарственным надписям, позволяющим проследить историю жизни книги.
Эти ценные экземпляры ранее принадлежали известному сахалинскому писателю Николаю Тарасову, который приобрёл их ещё в 60-х годах XX века в Ташкенте. По словам дарителя, именно эти книги стали источником вдохновения для написания стихотворения «Воспоминания о Востоке».
Также среди подаренных книг три миниатюрных издания: поэтический сборник «Стихотворения и песни» Александра Вертинского, сборник стихотворений «Шумят берёзы» Николая Рубцова и художественное изоиздание с иллюстрациями работ испанского художника Пабло Пикассо.
После специальной обработки новые поступления будут включены в фонд особо ценных и редких документов, а также коллекцию миниатюрных изданий СахОУНБ.
