Сахалинские студенты ознакомились с наследием Ивана Фёдорова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие выставки «Сокровище из Острога», посвященной 445-летию выхода в свет Острожской Библии, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 октября. Ее участниками стали студенты Сахалинского техникума сервиса.
Посетителям представили уникальные издания, посвящённые эпохальному значению творчества Ивана Фёдорова. Особое внимание привлекли труды Евгения Немировского: «Иван Фёдоров» и «Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Фёдоров» (1964 г.). Историк посвятил много лет исследованию истоков московского книгопечатания и всестороннему изучению биографии выдающегося деятеля культуры XVI века. Также на выставке можно увидеть два миниатюрных издания «Русский первопечатник Иван Федоров, 1510 – 1583» известного русского писателя, биографа и литературного критика, члена Союза писателей СССР Константина Осипова.
Студентам рассказали подробности из жизни Ивана Фёдорова – талантливого просветителя, педагога, литератора и инженера-изобретателя. Слушатели узнали, что знаменитый первопечатник свободно владел латынью, древнегреческим и польским языками, обладал глубокими познаниями в церковнославянской грамоте и проявлял себя как ответственный редактор.
Отдельное внимание было уделено основному этапу творческого наследия Ивана Фёдора: созданию первой русской печатной книги на славянском языке «Апостола», двух изданий «Часовника», азбуки и, конечно же, знаменитой Острожской библии. Именно этот шедевр типографского искусства считается главным творением Ивана Фёдорова и крупнейшим достижением раннего отечественного книгопечатания. На сегодняшний день сохранилось всего 300 экземпляров из общего тиража 1200 – 1500 единиц.
Завершилась встреча показом Острожской библии, бережно хранимой библиотекой в специальном бескислотном картоне.
Выставка располагается в зале каталогов (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 31 октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:19 Сегодня Более 11 тысяч жителей Сахалинской области старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
11:40 Сегодня 180 островных пенсионеров нашли работу в 2025 году
09:40 Сегодня В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги V Литературного диктанта
09:00 Сегодня Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой «Под флагом России!»
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
11:19 26 Сентября Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 17:41 Сегодня Экран Победы: в СахОУНБ открылась выставка о военном кино
- 16:40 Сегодня На Сахалине военнослужащие подразделения антитеррора обезвредили условную группу террористов
- 14:57 Сегодня Горячая линия ЖКХ: почти 13 тысяч обращений сахалинцев и курильчан за 9 месяцев
- 12:58 Сегодня Цифровая память: школьники работают с архивами Президентской библиотеки в формате игры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?