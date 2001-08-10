Сахалинские студенты ознакомились с наследием Ивана Фёдорова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие выставки «Сокровище из Острога», посвященной 445-летию выхода в свет Острожской Библии, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 октября. Ее участниками стали студенты Сахалинского техникума сервиса.

Посетителям представили уникальные издания, посвящённые эпохальному значению творчества Ивана Фёдорова. Особое внимание привлекли труды Евгения Немировского: «Иван Фёдоров» и «Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Фёдоров» (1964 г.). Историк посвятил много лет исследованию истоков московского книгопечатания и всестороннему изучению биографии выдающегося деятеля культуры XVI века. Также на выставке можно увидеть два миниатюрных издания «Русский первопечатник Иван Федоров, 1510 – 1583» известного русского писателя, биографа и литературного критика, члена Союза писателей СССР Константина Осипова.

Студентам рассказали подробности из жизни Ивана Фёдорова – талантливого просветителя, педагога, литератора и инженера-изобретателя. Слушатели узнали, что знаменитый первопечатник свободно владел латынью, древнегреческим и польским языками, обладал глубокими познаниями в церковнославянской грамоте и проявлял себя как ответственный редактор.

Отдельное внимание было уделено основному этапу творческого наследия Ивана Фёдора: созданию первой русской печатной книги на славянском языке «Апостола», двух изданий «Часовника», азбуки и, конечно же, знаменитой Острожской библии. Именно этот шедевр типографского искусства считается главным творением Ивана Фёдорова и крупнейшим достижением раннего отечественного книгопечатания. На сегодняшний день сохранилось всего 300 экземпляров из общего тиража 1200 – 1500 единиц.

Завершилась встреча показом Острожской библии, бережно хранимой библиотекой в специальном бескислотном картоне.

Выставка располагается в зале каталогов (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 31 октября.