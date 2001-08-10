Тихоокеанское
информационное агентство
09:00, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой «Под флагом России!»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронная выставка «Под флагом России!», посвящённая Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области и Херсонской области с Россией, доступна на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Выставка знакомит с материалами базовых коллекций Президентской библиотеки, основу которых составляют цифровые копии официальных документов, статистических материалов, фотографий, кинохроники, научных и научно-популярных монографий, диссертаций и авторефератов диссертаций, периодических изданий, объектов архивного и музейного хранения.

Цель данных выставок – воспитание гражданско-патриотических чувств и чувства гордости за свою Родину, повышение интереса к истории России.

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону (4242) 45-25-22.

