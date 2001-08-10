В краеведческом музее откроется выставка «СахалинСвоихНеБросаем»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 октября в 16:00 в межэтажном пространстве Сахалинского областного краеведческого музея открывается новая выставка, посвященная сахалинскому волонтерскому движению в помощь участникам специальной военной операции «СахалинСвоихНеБросаем».
Волонтерское движение было образовано в марте 2022 года с началом специальной военной операции. Первыми участниками движения стали Галина Физулиевна Хода, Екатерина Валерьевна Бузина и Анна Юрьевна Охрименко. Они организовали сбор необходимых медикаментов для отправки бойцам на передовую. Первый набор гуманитарной помощи (медикаментов) был собран на сумму 10 206 рублей.
Со временем количество участников возросло до 1400 человек. В группе образовались подгруппы: «Пчелки Сахалина» (г. Анива), «Сухие борщи, супы, каши» (г. Южно-Сахалинск, п. Третья Падь, п. Соловьевка), «Тыловой промысел» (г. Южно-Сахалинск), «За Победу» (п. Синегорск), «Окопные свечи» (г. Южно-Сахалинск). Волонтеры организовали производство окопных свечей, маскировочных сетей, антидроновых штор, сухих супов, борщей, изготовление носков, шапок, перчаток, жилеток, пошив плащей-невидимок. Одним из направлений волонтерской работы стала организация продажи продуктов собственного приготовления и приобретение на вырученные деньги технических средств для ребят на СВО.
Сахалинские волонтеры постоянно находятся на связи с военнослужащими. Они получают обратную связь с передовой не только в виде запросов на оборудование, но и отзывы на полюбившиеся всем сахалинские сухие супы, слова благодарности от бойцов.
Группа «СахалинСвоихНеБросаем» существует уже три с половиной года. За это время организаторы движения и самые активные участники были многократно награждены наградами Министерства обороны Российской Федерации, общественными наградами волонтерского благотворительного фонда «Код жизни», Российского фонда помощи армии и медалями Правительства Сахалинской области.
На выставке представлены фотографии волонтеров, участвующих в подготовке сухих обедов, маскировочных сетей и сборе жизненно необходимого оборудования. Предметный ряд представлен образцами продукции, документами и знаками отличия сахалинских волонтеров группы «СахалинСвоихНеБросаем».
Выставка будет работать в музее до 7 декабря.
