Сахалинцам рассказали о мире семьи на разных языках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября в Сахалинской областной детской библиотеке состоялась лекция для специалистов детского и юношеского чтения «Мир семьи на разных языках: детские книги Почётного списка IBBY».

Встреча прошла в рамках второй выставки проекта «Книжные мосты дружбы: лучшие детские книги мира», посвященной теме семьи и семейным взаимоотношениям. На выставке представлены 25 книг из коллекции Почетного списка Международного совета по детской книге (IBBY), переданных библиотеке для экспонирования Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотекой им. А.С. Пушкина.

Главный библиотекарь Сахалинской областной детской библиотеки Ирина Калиновская рассказала слушателям, как современная детская литература отражает семейные ценности, модели взаимодействия в семье и проблемы. Большое внимание было уделено теме семьи в отечественной литературе вообще и детской в частности. На примере произведений XIX и XX веков лектор продемонстрировала, какое значение имеет мотив семьи и аспекты «семейной» темы для понимания поступков героев и книги в целом.

Затем слушатели узнали о коллекции Почётного списка IBBY и произведениях из неё, представленных на выставке в Сахалинской областной детской библиотеке. Детских писателей со всего света: из Швейцарии, Бразилии, Египта, Хорватии, Перу, Канады, Швеции, Колумбии, Франции, Словакии, Латвии, Польши, Китая, Австралии – волнует одна из самых важных тем в мировой детской литературе – тема семейных взаимоотношений. Каждая представленная на лекции книга уникальна по содержанию и исполнению.

Специалисты узнали о произведениях Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» (Италия), Сюй Лу «Дедушкино огниво» (Китай), Питера Штамма «Почему мы живём за городом» (Швейцария), Юрга Шубигера «Мама, папа, я и она» (Швейцария), Пен И «Не буду прыгать с лягушкой» (Китай), Эмы Понграшич «Мой папа уменьшается» (Хорватия), Микаэлы Чириф Камино «Сестра и брат» (Перу), Аффаф Абдель-Гавад Тоббала «Солнце» (Египет) и других. Во время лекции прозвучали переводы отрывков из книг, интервью авторов и иллюстраторов.

Образы семьи, родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, темы связи поколений, любви и поддержки, конфликтов и утрат внутри семьи, представленные на этой книжной выставке, созданы в контексте различных социальных, культурных и исторических реалий и показывают мир семейных взаимоотношений глубоким и многогранным.

Современная зарубежная и отечественная детская литература сохраняет представление о семье как о важнейшей ценности в жизни человека, в которой ребенок является связующим звеном поколений.

Выставочный проект «Книжные мосты дружбы: лучшие детские книги мира» стал уникальным культурным событием в островном регионе. Организаторами выступили областная детская библиотека и АНО «Центр чтения» (г. Южно-Сахалинск) при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Символично, что выставка «Мир семьи на разных языках» открыта в «Год счастливого материнства», объявленный губернатором Валерием Лимаренко в Сахалинской области. Несомненно, она внесет свой вклад в сохранение и укрепление традиций семейного чтения, благодаря которому в российских семьях передавались из поколения в поколение важные знания и духовные ценности.

Выставка будет работать в Сахалинской областной детской библиотеке до 31 октября 2025 года.

Заявки на проведение лекции «Мир семьи на разных языках: детские книги Почётного списка IBBY» принимаются по телефону: 8 (4242)

75-31-45.