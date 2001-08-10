«Пять шагов» к себе: участник теле-шоу «Танцы на ТНТ» готовит новую постановку для детского хореографического центра «Мечта»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской детский хореографический центр «Мечта» готовится к премьере спектакля «Пять шагов». Постановка направлена на привлечение внимания общественности к проблемам подростков.

Как отмечают в центре «Мечта», проект призван стать зеркалом взросления, исследуя через язык танца сложные пути принятия молодыми людьми себя и своих проблем. Для работой над спектаклем приглашен московский педагог-хореограф, постановщик, преподаватель классического танца и современного направления хореографии, участник теле-шоу «Танцы на ТНТ», наставник Дома танцев «Джем» Виктор Парников.

Постановка обещает быть по-настоящему масштабной. Для передачи замысла будут задействованы все возможные сценические средства - особые световые решения, видеоинсталляции, привлечены профессиональные саунд-дизайнеры, которые создадут музыкальное сопровождение.

- Будет привлечено много детей: работаю со средним и старшим составами. Эти дети отлично обучены, с ними очень интересно взаимодействовать благодаря их естественности и искренности. Это дает мне, как педагогу, невероятную энергию. Мы исследуем широкий спектр тем и хореографических техник. Мне доставляет огромное удовольствие сотрудничество с ребятами из Южно-Сахалинска, и мастер-классы станут прекрасной возможностью для обмена опытом и вдохновения, - отметил Виктор Парников.

В течение четырехдневного интенсива воспитанники «Мечты» оттачивали хореографические элементы под руководством своего наставника. Впереди ребят ожидают напряженные репетиции, чтобы создать законченное сценическое произведение. Виктор Парников продолжит курировать их работу уже дистанционно.

- У меня роль подростка, который пытается понять, кто он такой и какое место занимает в мире. Я чувствую танец и делаю это со всей душой - у меня получается отобразить то, что требуется. Мне очень нравится хореография, я люблю именно этот стиль, когда ты выражаешь через движение все эмоции, - поделилась впечатлениями воспитанница хореографического центра «Мечта», участница ансамбля «Анимэ» Кира Рудинская.

Осенью городской детский хореографический центр «Мечта» представит проект на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Его итоги будут подведены в ноябре. Южносахалинцы смогут увидеть постановку весной.