Открытки в технике линогравюра: участницы проекта «Найди себя» получили новые навыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча в рамках проекта «Найди себя» прошла в молодёжном центре «Универсалка» Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 28 сентября.

Специалист библиотеки – Лариса Бородина познакомила участниц с офортным станком. Под руководством опытного мастера они изучили основные принципы работы с линогравюрой, включая выбор и подготовку материалов, правильные подходы к работе со станком, а также секреты успешной печати.

Основная цель проекта – повышение уровня образования и саморазвития женщин – была достигнута через практическое знакомство участниц с новым творческим направлением.

Мастер объяснила участницам, как выбрать наиболее подходящую краску для линогравюрной печати, поделился полезными советами по нанесению изображения и обеспечению высокого качества отпечатков. Участницы активно задавали вопросы и делились своими ожиданиями от работы, создавая атмосферу творческого обмена.

В завершение мероприятия каждая участница смогла применить полученные знания на практике. С помощью предоставленных материалов они разработали свои открытки, которые стали не только практическим результатом мастер-класса, но и приятным воспоминанием о встрече. Эти открытки будут радовать своих создательниц и послужат символом их стремления к саморазвитию и новым знаниям.