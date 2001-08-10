О литературе – с любовью: сахалинские писатели встретились со своими читателями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осенние Дни литературы Сахалинской области прошли в муниципальных образованиях островного региона с 24 по 26 сентября. Члены Союза писателей России Владимир Семенчик, Анна Сафонова, Елена Шевич, Елена Намаконова и специалист Центра консервации документов и сохранения книжных памятников СахОУНБ Наталья Муратова провели серию презентаций и творческих встреч для читателей с. Новиково, с. Чехов, с. Покровка, г. Долинска.

Дни литературы Сахалинской области – это ежегодное традиционное мероприятие, организованное СахОУНБ совместно с региональным отделением Союза писателей России при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

В этот раз мероприятие было посвящено 80-летию Победы. Дети и взрослые познакомились с последними событиями из мира литературы и культуры, послушали авторское чтение произведений, познакомились с набором тематических открыток «Строки, опалённые войной» – проект главной библиотеки Сахалина, в основу которого легли материалы коллекции «Издания военных лет (1940–1945)» из фонда особо ценных и редких документов. Листовые документы, выпущенные в 1944-1945 годах в типографии Политического управления Черноморского флота в Севастополе, содержали в том числе «Литературные страницы». Конкурсные рассказы, очерки, стихи, посвящённые героической борьбе с фашизмом, писали не только профессиональные поэты и прозаики, но и офицеры, старшины, краснофлотцы Черноморского флота. 14 стихотворений, проиллюстрированные репродукциями картин художников ХХ века, вызвали неподдельный интерес аудитории.

Заинтересованность сахалинского читателя, которую постоянно отмечают писатели, активность диалога – подтверждают востребованность и актуальность творческих встреч в рамках Дней литературы как для читателей, так и для самих писателей.