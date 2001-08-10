Сахалинцам представят книги дружественных стран России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Дружественные страны России» откроется в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 сентября. Начало в 11.00. Участниками станут представители МИД РФ в Южно-Сахалинске, Канцелярии (отделения)Посольства Кыргызской Республики, студенты СахГУ, школьники, жители и гости г. Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На экспозиции будут представлены издания, переданные в дар СахОУНБ от дипломатических миссий Китая, Беларуси, Кыргызстана и Сербии. В книгах рассказывается о культурном наследии, исторических событиях и достопримечательностях этих государств.

Главная цель мероприятия — расширить кругозор сахалинцев о дружественных странах России, укрепить межкультурные связи и воспитать уважение к народам разных государств.

Открытие выставки пройдет в фойе первого этажа СахОУНБ.