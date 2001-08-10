Ученые из восьми стран мира обсуждают на Сахалине наследие Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начала работу VIII Международная научная конференция ""Остров Сахалин" А. П. Чехова в ХXI веке", которая стала центральным событием юбилейного года писателя на острове. Главная интрига форума заключается в объединении более 70 ученых из разных стран мира, включая очных участников из Аргентины, Греции и Китая, для анализа современных прочтений чеховского наследия.

Организатором ключевого научного события выступило министерство культуры и архивного дела Сахалинской области при координации Музея книги Чехова. Заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук подчеркнул преемственность традиции, заложенной еще в 1990 году, и значимость проведения диалога в год тройного юбилея: 165-летия со дня рождения писателя, 135-летия его сахалинской поездки и 130-летия выхода книги отдельным изданием.

Как сообщает ТИА "Острова" в музее книги Чехова, программа конференции рассчитана на неделю и включает пленарные заседания, тематические секции и выездные мероприятия в Александровске-Сахалинском и Тымовском районах. В приветственном видеообращении председатель Чеховской комиссии РАН Владимир Катаев выразил уверенность, что современные исследования подтверджат непреходящую мировую значимость творчества писателя.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак акцентировал, что путешествие Чехова на остров стало знаковым событием для целой эпохи. В первый день с докладами выступили министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик, ректор СахГУ Александр Самардак, профессор СПбГУ Андрей Степанов и директор Музея книги Чехова Евгения Фирсова, раскрывшие различные аспекты восприятия чеховского наследия.

Параллельно с научной программой участники провели лекцию для студентов СахГУ и методический семинар для педагогов в школе №25 имени Чехова. Профессор Московского педагогического государственного университета Алла Антипова поделилась опытом изучения книги «Остров Сахалин» в школьной программе, соединяя традиционные и цифровые форматы образования.