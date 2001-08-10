В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка из фондов РЭМ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все этапы свадьбы сопровождались соответствующими магическими ритуалами, оберегами, песнями, причитаниями, загадками. Свадебный обряд не был единым у всех народов. Каждый этнос или этническая группа имели свойственные только им черты, что связано, в первую очередь, со спецификой материальной и духовной культуры, условиями расселения и проживания на той или иной территории.

Символично, что открытие новой выставки совпало с годом счастливого материнства, объявленного губернатором Валерием Лимаренко. Тема выставки идеально переплетается с темой создания семьи, где кульминацией становится рождение детей.

«Наш музей старается придерживаться концепции не просто рассказывать историю, но и показывать ее. Не только историю Дальнего Востока, но и историю всей России с ее многовековыми традициями и богатой культурой. Большинство таких проектов мы реализуем именно с Российским этнографическим музеем. Можно сказать, что «свадьба» у нас уже давно состоялась, и мы живем в хорошем, крепком «браке». И несмотря на то, что в скором времени на Сахалине появится свой филиал этнографического музея, мы планируем продолжать наше плодотворное сотрудничество», – поделился планами директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.

Как и полагается свадьбе, выставка получилась яркой и выразительной. Особую теплую атмосферу на церемонии открытия создал ансамбль современной народной песни «Русский терем». Также необычным экспериментом стало приглашение свадебных декораторов. Команда Евгении Багмут оформила входную группу на первом этаже музея.

Но, как точно отметили руководители Российского этнографического и Сахалинского областного краеведческого музеев, выставку создают не только ее организаторы. Главные создатели любой выставки – ее посетители. Приглашаем вас, дорогие гости, познакомиться с ролью свадьбы и значимостью внутрисемейных ценностей у разных народов нашей страны. Через комплекс предметов, маркирующих разные этапы свадьбы, вы сможете узнать о традициях 32 народов России. Среди предметов: элементы свадебных костюмов, украшения, атрибуты свадебного обряда, дары, музыкальные инструменты, а также фотографии первой половины XX века, на которых запечатлены разные этапы свадьбы. Увидеть уникальную коллекцию Российского этнографического музея можно до 30 ноября.