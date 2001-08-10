Четвертьфинал Сахалинской лиги КВН прошел в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучших юмористов для участия в играх Сахалинской лиги КВН выбрали на сцене концертного зала "Центральный". В юмористических соревнованиях приняли участие восемь команд из разных районов области. Это четыре команды из Южно-Сахалинска - "Да", "Строители", "Камин" и сборная СахГУ. Противостояли им "НеУтомлённые" из Поронайска, "Игорь Николаев" из Холмска, "Сердце острова" из Смирных и "Южнее южного" из Корсакова.

Ведущим четвертьфинального этапа Сахалинской лиги КВН стал капитан команды КВН "Сделано на Сахалине", финалист Премьер-лиги КВН 2025 года Дмитрий Гладченко. А для оценки каждого выступления в Поронайске работала большая команда жюри.

По итогам первого дня игр победу одержала команда "НеУтомленные" из Поронайска. Во второй день лидировала команда "Строители".

Движение КВН на Сахалине получило новую жизнь благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Глава островного региона договорился о сотрудничестве с президентом творческого объединения "АМиК" Александром Масляковым, благодаря чему в области в 2024 году впервые прошёл Летний Кубок КВН. Команда "Сделано на Сахалине" уже не первый год успешно выступает в высших дивизионах "Клуба весёлых и находчивых", завоёвывая путёвки искромётными выступлениями и ни на что не похожим островным колоритом. А в 2025 году Сахалинская лига КВН получила статус экспериментальной телевизионной - в случае успеха она станет полноценной региональной лигой России.