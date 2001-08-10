Выставка "Сахалинская палитра" представит творческое наследие Ирины Нестеровой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В выставочном зале детской художеской школы открылась персональная экспозиция Ирины Нестеровой "Сахалинская палитра", посвященная творчеству художницы, ушедшей из жизни три года назад. На выставке представлено около 150 произведений, созданных автором за 20 лет творческой деятельности, которые отражают многогранный художественный мир и островную тематику.
Экспозиция включает пейзажи, натюрморты, портреты и маринистику, где особое внимание уделено изображению Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, эксперты отмечают чуткое отражение ритма островной жизни и виртуозное владение цветом, характерное для творческого почерка художницы.
Идейным вдохновителем выставки выступил супруг художницы Андрей Нестеров, который бережно сохранил ее творческое наследие. Он выпустил книгу и электронный каталог картин, а также отобрал работы для экспозиции. Часть представленных картин будет продана, а вырученные средства направят на поддержку юных художников города и организацию будущих выставок.
Выставку уже посетили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, друзья семьи Нестеровых, представители культурной сферы региона и члены Союза художников России Виктор и Наталья Ковалевские. Экспозиция будет работать до 10 октября 2025 года в выставочном зале на улице Вокзальной, 5а.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?