Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале детской художеской школы открылась персональная экспозиция Ирины Нестеровой "Сахалинская палитра", посвященная творчеству художницы, ушедшей из жизни три года назад. На выставке представлено около 150 произведений, созданных автором за 20 лет творческой деятельности, которые отражают многогранный художественный мир и островную тематику.

Экспозиция включает пейзажи, натюрморты, портреты и маринистику, где особое внимание уделено изображению Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, эксперты отмечают чуткое отражение ритма островной жизни и виртуозное владение цветом, характерное для творческого почерка художницы.

Идейным вдохновителем выставки выступил супруг художницы Андрей Нестеров, который бережно сохранил ее творческое наследие. Он выпустил книгу и электронный каталог картин, а также отобрал работы для экспозиции. Часть представленных картин будет продана, а вырученные средства направят на поддержку юных художников города и организацию будущих выставок.

Выставку уже посетили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, друзья семьи Нестеровых, представители культурной сферы региона и члены Союза художников России Виктор и Наталья Ковалевские. Экспозиция будет работать до 10 октября 2025 года в выставочном зале на улице Вокзальной, 5а.