Житель Смирныховского района угрожал ножом сотруднику полиции
14:49, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске и Ново-Александровске пройдут концерты Центрального пограничного ансамбля ФСБ России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два состава артистов представят лучшие образцы русской и зарубежной классической музыки, а также хореографии.

В Южно-Сахалинске мероприятие состоится в пятницу, 19 сентября, в кино-концертном зале «Октябрь» в 19.00.

В Ново-Александровске концерт пройдет в воскресенье, 21 сентября, в ЦНК «Радуга».

